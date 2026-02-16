Ha felvettek, de a pénz nem vet fel - melós egyetemi évek alkonyattól pirkadatig

A felvételi ponthatárok minapi közlése után a sikeresen felvettek és családjaik számára az öröm mellé félsz is társulhat. Hogyan fogják kibekkelni a következő három-öt évet anyagilag? Él egy kép az emberekben a léhűtő egyetemistákról, akik ott tombolnak minden buli első sorában, és a sok szabadidejükkel nem tudva mit kezdeni, talán beténferegnek egy-két órára, csak a társaság kedvéért. Utána már nyitva a sarki kocsma is, csak beköszönnek illedelmes emberek módjára, mégsem bunkónak nevelték őket. Ez a kép, bevallom, számomra is vonzó, pedig egyetemista vagyok. Éppen ezért tudom, hogy ez csak egy amerikai filmes ábránd, miközben óráról szaladunk munkába vagy fordítva, és éjszaka egy beadandó megírása közben öt percre elmerengünk, hogyan is csinálják a nagymenők.