Az év eleji bérletidíj-emelkedés tempója olyan alacsony volt, mint 2021-ben a koronavírus-járvány kellős közepén.
Sorozatban a harmadik hónap telt el úgy, hogy az egy évvel korábbihoz képest több mint húsz százalékos a drágulás.
A Magyar Nemzeti Bank számításai szerint lényegesen lassult a hazai ingatlanárak emelkedése az év első negyedében, sőt volt olyan szegmens – a községekben – ahol már árcsökkenést mértek. A következő hónapok fordulatot hozhatnak az ingatlanpiacon, az energiaárak emelkedése miatt átalakul és csökkenhet a kereslet, emiatt az árcsökkenést sem lehet kizárni.
A felvételi ponthatárok minapi közlése után a sikeresen felvettek és családjaik számára az öröm mellé félsz is társulhat. Hogyan fogják kibekkelni a következő három-öt évet anyagilag? Él egy kép az emberekben a léhűtő egyetemistákról, akik ott tombolnak minden buli első sorában, és a sok szabadidejükkel nem tudva mit kezdeni, talán beténferegnek egy-két órára, csak a társaság kedvéért. Utána már nyitva a sarki kocsma is, csak beköszönnek illedelmes emberek módjára, mégsem bunkónak nevelték őket. Ez a kép, bevallom, számomra is vonzó, pedig egyetemista vagyok. Éppen ezért tudom, hogy ez csak egy amerikai filmes ábránd, miközben óráról szaladunk munkába vagy fordítva, és éjszaka egy beadandó megírása közben öt percre elmerengünk, hogyan is csinálják a nagymenők.
A lakásbérlőknek nagyobb garanciát nyújtó szabályozást sürget a Habitat for Humanity a magánbérleti piacon. Kötelező regiszter, Lakásbérleti Központ felállítása, új lakástörvény és az adózás átalakítása is szerepel a kedden ismertetett javaslataik között.
A Párbeszéd Magyarországért véleménye szerint a nagyon magas albérletárakkal szemben a közösségi lakásszektor nyújthatná a legjobb megoldást - erről a párt elnökségi tagja beszélt pénteken.