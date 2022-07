nepszava.hu;

2022-07-24 21:02:00

Távozik a Totalcar főszerkesztője is

Tovább folytatódik az Indamediához tartozó lap erodációja.

Zomborácz Iván már csak egy augusztusi robogóversenyig látja el feladatkörét a Totalcar.hu főszerkesztőjeként, azután elhagyja a lapot - írja a Média1.

A portál szerint távozása már csak azért is érdekes, mivel tavaly májusi hatállyal, azaz alig több mint egy évvel ezelőtt, azután nevezte ki őt Perkó Rudolf (az akkori ügyvezető), hogy Papp Tibor, aki 8 éven át vezette a lapot főszerkesztőként – magánéleti okokra hivatkozva – azt kérte, hogy a jövőben hadd legyen csak szimplán rovatvezető. „Lehet, hogy feltűnt másnak is, történt a szerkesztőségben egy generációváltás. Nehéz időszakon vagyunk túl, de van egy szuper stáb, most már jöhet az építkezés. Jó buli lesz” - nyilatkozta magabiztosan kinevezésekor Zomborácz Iván.

Mint lapunk is beszámolt róla, jelenleg tömegesen mondanak fel az autós portál újságírói.

A lap munkatársaival egyébként szigorú titoktartási szerződést írattak alá, ezért sem Zomborácz, sem a többiek nem beszélhetnek távozásuk körülményeiről, mert ha mégis megtennék, súlyos anyagi következményei lehetnének ennek. Elődje, Papp Tibor, aki tavaly tavaszig 8 éven át vezette a lapot főszerkesztőként, mostanában pedig rovatvezetőként dolgozott a Totalcarnál, szintén elhagyja a Totalcar csapatát, ahol összesen 14 évet töltött.