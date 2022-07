V. A. D.;

2022-07-25 18:23:00

A rezsiszabályozás befolyásolhatja a lakásárakat is

Érdekes kérdéseket vethet fel a belvárosi társasházi közgyűléseken, hogy melyik lakás milyen besorolásúnak számít a közműszolgáltató szemében. Ha ugyanis egy-egy fogyasztóról kiderül, hogy jogosulatlanul kapta olcsóbb áron a gázt, akkor a világpiaci ár másfélszeresét kell büntetésként kifizetni – hívta fel a figyelmet a rezsicsökkentés csökkentése kapcsán Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A jelenlegi szabályok szerint, ha egy lakóépületben a lakás céljára szolgáló helyiségek száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, akkor a társasház - mint fogyasztó - is lakossági áron kaphatja a gázt. Így a közös helyiségek fűtése és világítása is olcsóbb lehet. Ahol kisebb a lakáscélú helyiségek aránya, ott a lakóknak a közös területek fenntartása is többe kerülhet, ami feszültségeket okozhat a társasházon belül.

A világpiaci árnál alacsonyabb rezsi a közműszolgáltatók lakossági ügyfeleinek jár, de az év végéig még a mikrovállalkozások is ezen az áron juthatnak áramhoz és gázhoz. Azon társasházak esetében, amelyeknél egy központi mérőóra méri a gázfogyasztást, a kedvezményes rezsiköltség érdekében augusztus 15-ig a közös képviselőknek jelezniük kell, az épületben hány lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség található – magyarázta a szakértő. Ez szerinte azért is fontos, mert a nagyvárosok belvárosaiban rengeteg iroda, orvosi rendelő, lakáshotel található.

Hogy jövőre milyen rezsiárakkal számolhatnak a mikrovállalkozások, egyelőre nem tudni, de a kérdés befolyásolhatja a belvárosi lakások árát is. Ha a mikrovállalkozások jövőre is csökkentetett áron kapják a gázt és az áramot, akkor a társasházakban működő lakáshotelek egyértelmű versenyelőnybe kerülhetnek a szállodákkal szemben, hiszen a hagyományos hotelek már most is világpiaci árat fizetnek a gázért és áramért – mutatott rá Balogh László. Ha viszont az idén kifut a mikrovállalkozások rezsikedvezménye, az jelentősen csökkentheti a társasházakban működő lakásirodák, orvosi rendelők és lakáshotelek értékét. A belvárosi lakások értéke ebben az esetben visszatérhet a megfizethetőbb ársávba, ami átgyűrűzhet a többi ingatlanra is. Emellett még több befektető dönthet úgy, hogy inkább kedvezményes rezsidíj mellett hosszabb távra adja bérbe lakhatás céljára ingatlanát, ami a lakásbérleti díjakat is csökkentheti – véli a szakértő.