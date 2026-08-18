Az ellenzéki politikus közölte, az előző kormány 2026 végéig fedezte a gázáremelés kockázatait, a jelenlegi kabinet viszont május óta semmit nem tett.
A „rezsicsökkentést” a Fidesz-KDNP az adófizetők pénzén „tartja fenn”.
Korábban az előző évhez képest 26-szoros árat ajánlott az állami gázszolgáltató a szentendrei önkormányzatnak.
Mintegy 3 százalékkal újfent emelkedik a fűtőanyag lakossági díja. Köbméterben számolva a tarifa mértéke és a megemelt díj határa is nagyban függ a helyi fűtőértéktől.
Érdekes kérdéseket vethet fel a belvárosi társasházi közgyűléseken, hogy melyik lakás milyen besorolásúnak számít a közműszolgáltató szemében. Ha ugyanis egy-egy fogyasztóról kiderül, hogy jogosulatlanul kapta olcsóbb áron a gázt, akkor a világpiaci ár másfélszeresét kell büntetésként kifizetni – hívta fel a figyelmet a rezsicsökkentés csökkentése kapcsán Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Romániában 2,5 százalékkal emelkedik a gáz ára július 1-jétől a háztartási fogyasztóknak, az ipari fogyasztóknál a drágulás 1,5 százalékos lesz.