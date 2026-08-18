A rezsiszabályozás befolyásolhatja a lakásárakat is

Érdekes kérdéseket vethet fel a belvárosi társasházi közgyűléseken, hogy melyik lakás milyen besorolásúnak számít a közműszolgáltató szemében. Ha ugyanis egy-egy fogyasztóról kiderül, hogy jogosulatlanul kapta olcsóbb áron a gázt, akkor a világpiaci ár másfélszeresét kell büntetésként kifizetni – hívta fel a figyelmet a rezsicsökkentés csökkentése kapcsán Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.