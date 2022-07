P. L.;

Rácz Zsófia;miniszteri biztos;helyettes államtitkár;Navracsics Tibor;

2022-07-26 11:31:00

Rácz Zsófiának mélyvíz volt a kinevezése körüli felhajtás, de kedvesnek és alázatosnak tartja magát

A frissen kinevezett miniszteri biztos állítja, helyettes államtitkársága idején sikerült kézzel fogható eredményeket elérni az ifjúságpolitikában.

Jó szívvel gondolok vissza az elmúlt két és fél évre, mert ahhoz képest, hogy a koronavírus-járvány 2020-ban mindnyájunknak megnehezítette az életét, sikerült olyan eredményeket elérni az ifjúságpolitika területén, amelyek kézzel foghatóak, szemmel jól láthatóak - mondta Rácz Zsófia a kormánypárti Mandinernek adott interjújában.

A Navracsics Tibor mellé frissen kinevezett miniszteri biztos kifejtette, kezdettől fogva arra helyezte a hangsúlyt, hogy személyesen tudjon találkozni és kapcsolatot tartani a fiatalokkal. Komoly eredményként értékelte a 25 éven aluliak SZJA-mentességét. Elmondása szerint konzultáltak az Országos Diákparlament és a Nemzeti Ifjúsági Tanács képviselőivel, a Fiatal Vállalkozók Országok Szövetségének és a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének tagjaival és „minden érintett érdekképviseleti szervezettel.” Elmondhatták a kritikáikat, beépítették a javaslataikat - mondta.

Rácz Zsófia elmondása szerint az ifjúság- és tehetségügy hálás téma, ennek eredményeit hosszútávon is érzékelhetjük majd, hiszen jövőpolitikáról van szó. A Start ösztöndíjprogrammal és a Stipendium Peregrinummal kapcsolatban elmondta, nem ő kezdeményezte, de részt vett a kidolgozásukban.

Utódját korábbi pozíciójában „nagyon kedves, jó szándékú és alázatos hölgynek” nevezte, aki nyitott az együttműködésre. Magát is ilyennek tartja. Új pozíciójával kapcsolatban pedig elmondta, nem kerül nagyon messzire az ifjúságpolitikától, elmondása szerint Navracsics Tibor arra kérte, hogy „járjam az országot, gyűjtsem be és csatornázzam be a fiatalok véleményét, például arról, hogy milyen infrastrukturális beruházásokat látnának szívesen”. Fontos célnak nevezte a fiatalok helyben maradását, hogy ne vándoroljanak el szülőföldjükről.

Korábbi helyettes államtitkári kinevezéséről elmondta, az a körüli „felhajtás” mélyvíz volt számára, tudta, mire vállalkozik, de a gyakorlatban egészen más volt megélnie azt, hogy

(mint ismert, Rácz Zsófia két és fél évvel ezelőtti kinevezése miatt 2019-ben még törvényt is módosítottak azért, hogy megfelelő diploma hiányában betölthesse pozícióját, a nyilvánosságot pedig látványosan kerülte - a szerk.). Ennek kezelését elmondása szerint lényegében a mai napig tanulja, de számtalan pozitív visszajelzést is kapott.

Ami a további célokat illeti, azt szeretné, hogy a területfejlesztés eszközein keresztül el tudják érni, hogy a magyar fiatalok azt érezzék, érdemes helyben maradniuk.