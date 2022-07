nepszava.hu;

Bánki Erik;pécsi buszok;korrupció;Hadházy Ákos;Központi Nyomozó Főügyészség;

2022-07-26 14:13:00

Nem nyomoznak a fideszes Bánki Erik ellen a pécsi korrupciós ügyben, mert ártatlannak vallotta magát

Az ügyészség lesöpörte az asztalról Hadházy Ákos ellenzéki képviselőnek a túlárazott buszbeszerzés miatt tett feljelentését.

Van valami egészen durván leleplező abban, ahogyan az ügyészség görcsösen, a látszatra a legkevésbé sem ügyelve igyekszik Bánki Eriket távol tartani a pécsi „Volvo-gate” 700 milliós korrupciós ügyének közeléből – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán keddi bejegyzésében, miután a Központi Nyomozó Főügyészség elutasította korábbi feljelentését a fideszes politikus és az egyik párttársa ellen.

Az ellenzéki parlamenti képviselő felidézte a pécsi buszper idén májusi tárgyalását, amelyről a Népszava is beszámolt, és amelyre azért idézték meg tanúként a kormánypárti Bánkit mert pont akkor, 2015 áprilisában utazott Hollandiába, amikor ugyanott pécsi párttársai túlárazott buszokat vettek. A fideszes országgyűlési képviselő azt állította, oda „csak” koncertre ment Csizi Péter akkori pártbéli képviselőtársával. Csizi Péter mellesleg 2010 és 2014 között Pécs alpolgármestere volt, de az ügyészség valamiért „akkori pécsi polgármesterként” is volt.

Hadházy Ákos nem csak a fenti „véletlennek” mondott egyezés miatt, hanem amiatt is kérte a két fideszes szerepének a vizsgálatát, mert a buszper elsőrendű vádlottja – aki a per közben meghalt – Bánkira vallott, míg a harmadrendű vádlott, szintén furcsa egybeesésként, a kormánypárti politikus cégét vezette. Hadházy Ákos szerint az elutasító határozat önmagában is egy rossz vicc.

Az ellenzéki képviselő szerint ma már általános, hogy a magyar ügyészség akkor is elszabotálja a korrupciós nyomozásokat, ha nem is utasítják vissza a nyomozást, ám különösen feltűnőnek és leleplezőnek tartja, hogy ebben az ügyben még „nyomizni” sem hajlandók.

Mint arról már többször írtunk, a pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége, a Tüke Busz Zrt. 2015 tavaszán 115 használt Volvo buszt vásárolt Hollandiában 3,5 milliárd forintért. Utóbb kiderült, hogy ugyanezeket az átlagosan 8 éves járműveket pár hónappal korábban a Volvo egyik cége csak 2,8 milliárdért kínálta a Tükének, ráadásul akkor még 123 buszból állt a flotta. Vagyis az akkor még fideszes vezetésű város az indokoltnál nagyjából egymilliárddal többet fizetett a buszokért.

Kiderült az is, a buszok ára azért emelkedett meg hirtelen, mert a flottát – Pécs vételi szándékáról értesülve – bizományosi alapon gyorsan megszerezte a holland Bus and Coach nevű cég, és megdrágítva immár ő kínálta és adta el a városnak.