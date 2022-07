Rónay Tamás;

Orbán Viktor;tusványosi beszéd;Lengyelország;

2022-07-26 17:10:00

„Az Orbán által bemutatott rasszizmus sokkal hatékonyabban képes mozgósítani és táplálni a közvélemény hisztériáját, mint Kaczynski abszurd transzfóbiája”

Orbán Viktor és a lengyel Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) elnöke olyan ellenszéllel néznek szembe, amilyennel még soha nem szembesültek, állapítja meg cikkében a varsói Gazeta Wyborcza.

A Gazeta Wyborcza lengyel liberális lap szerint az embereknek kezd elegük lenni, mind a magyar, mind a lengyel kormányból. Budapesten hidakat zárnak le, Lengyelországban pedig azt skandálják: „Le fogsz ülni!”. A Fidesz és a Jog és Igazságosság közvélemény-kutatási eredményei zuhannak.

Ezért az autokraták a figyelemelterelés jól bevált módszeréhez folyamodnak: a nép állítólagos „ellenségeinek” felkutatásához és rájuk uszítják őket.

Kaczynski a vétlen transzszexuálisokat vette célba. Talán még a Jog és Igazságosság szavazói közül is néhányan csodálkozva és enyhe ellenszenvvel hallgatják a vezető történeteit, vélte a lengyel lap.

Orbán Viktor viszont a nehéztüzérséget vetette be. Mint a lap írta, tusnádfürdői beszédében a fasizmus érveit vette elő. Azt mondta, hamarosan a nyugati nagyvárosok lakóinak több mint fele Európán kívülről érkezik majd, és Magyarországon sem szabad megengedni a fajkeveredést. Felvetette, hogy a schengeni övezeten belül, a magyar határokon a jövőben a rasszista idegeneket akkor is el kellene fogni, ha az EU-ban való tartózkodás jogával rendelkeznek. Ellenkező esetben az idegen elem elfoglalja a Kárpátalját, a magyarok hazáját. Nem használta az "élettér" kifejezést, de ez is ott lógott a levegőben.

Orbán a lap szerint alaposan átgondolta és előkészítette, amit mondott. Ezeket a téziseket az évente tartott „ünnepi” beszédében mondta el, amelyet minden alkalommal nagy figyelemmel követnek. 2014-ben itt hangzott el híres, az "illiberális demokráciáról" szóló szózata. Egyébként önmagában is sokatmondó, hogy a magyar vezető minden évben a szomszédos Romániában mondja el a legfontosabb beszédeit. Mintha Kaczynsski éppen ezért utazott volna Vilniusba.

– vélekedett a szerző.

És ez azt jelenti, hogy ezúttal a Jog és Igazságosság elnöke, aki végül is korábban is beszélt a bevándorlók által terjesztett kórokozókról, utánozni fogja a Fidesz elnökét, írta a Gazeta Wyborcza.