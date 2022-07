nepszava.hu;

2022-07-27 20:29:00

Joe Biden újra dolgozik, negatív lett a Covid-tesztje

Az amerikai elnök mindenkinek védőoltást javasol.

A 79 éves Joe Bidennek véget ért a karanténidőszak, miután Covid-tesztje kedd este és szerda reggel is negatív lett – írja a Reuters. A hírt az Egyesült Államok elnöke maga jelentette be a Fehér Ház rózsakertjében. Arról beszélt, hogy „félelem nélkül” teltek a napjai a karanténban múlt hét csütörtök óta, amikor is pozitív tesztet produkált, de felépült a jó ellátásnak és a könnyen elérhető gyógyszernek köszönhetően.

Biden minden amerikainak védőoltást és maszkviselést javasol, és saját esetét elődje, Donald Trump súlyosabb esetével hasonlította össze, mondván, tünetei – köhögés, torokfájás, testfájdalmak – enyhék voltak, gyorsan felépült, a karanténban is ellátta irodai eladatait, és jól érzi magát. Szerinte a különbséget az oltások jelentik.

Orvosa, Kevin O'Connor a Fehér Ház által korábban kiadott feljegyzésében megállapította, az elnök továbbra is lázmentes, és már nem szed acetaminofent. Tünetei folyamatosan javultak, és szinte teljesen megszűntek. Biden felépülése ellenére továbbra is maszkot viselt, csak a beszéde idejére vette le, s orvosai tanácsára tíz napig mindig viselni fogja mások közelében.