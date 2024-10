Elhúzódó a megégett romák gyógyulása

A baksi képviselő-testület tagjai saját zsebükből ajánlanak fel pénzt a gyomlálás miatt megégett roma napszámosoknak - jelentette be Búza Zsolt polgármester. Azt is biztosítják, hogy a kórházban kezelt sérültek "könnyen hazajussanak", és támogatást adnak a kötszer és a gyógyszer költségeihez is.