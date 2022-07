Batka Zoltán (Bécs);

Bécs;Orbán Viktor;Karl Nehammer;rasszizmus;tusványosi beszéd;

2022-07-28 19:30:00

„Maguknak most egy fasiszta vezetőjük van”

Tüntetők fogadták a szerintük náci magyar miniszterelnököt az osztrák fővárosban. A kormányfő annyival elintézte tusványosi beszédét, hogy néha „félreérthetően” fogalmaz.

„Bécsben már volt ilyen beszéd” – fogalmazott az egyik járókelő hölgy csütörtökön az osztrák fővárosban, amikor a magyar kormányfő látogatásának idején kérdeztük Orbán Viktor nagy vihart kavart tusványosi beszédéről. (Orbán Viktor ebben a többi között a népek keveredéséről, „kevert fajokról” és a „fajkeveredés” elutasításáról értekezett, ezt azóta többen élesen bírálták). A hölgy a bő 80 évvel ezelőtti időkre tett megjegyzése után úgy fogalmazott: szégyenletes, hogy valaki ma az EU-ban ilyen nyílt náci beszédet megengedett magának.

Bécsben az utca embere, legalábbis az általunk megkérdezettek, tökéletesen tisztában voltak a Romániában elmondott magyar kormányfői szónoklattal. Az állami média is beszámolt Orbán megnyilvánulásáról, ám mint többen is elmondták, a Facebookon iszonyú sebességgel osztották az eleve fasisztoid megnyilvánulásairól ismert magyar miniszterelnök legújabb, minden eddiginél radikálisabb beszédét. Elpárolgott a kimért osztrák hűvösség a kancellária melletti sajtócenter egyik dolgozójából is.

Orbán Viktort és kíséretét több tucatnyi szélsőjobb-ellenes tüntető fogadta Bécsben, amikor a magyar küldöttség megérkezett Karl Nehammer osztrák kancellárhoz. A tüntetők közül többen az Omas Gegen Rechts (nagyik a jobboldal ellen) nevű szervezet tábláját emelték a magasba. Az Orbánt fogadó füttyszó csak a magyar és az osztrák himnusz alatt hallgatott el, ám a tömeg végig hangosan pfujolta a piros szőnyeghez érkező miniszterelnököt. Kíséretének tagjai, így Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Nagy Márton és Orbán Balázs oldalt érkeztek a bejárathoz, nem a piros szőnyegen mentek, mint a miniszterelnök.

Bő egy órát tárgyalt egymással az osztrák kancellár és a magyar kormányfő, az ezt követő sajtótájékoztató viszont még magyar mércével mérve is „kontrollált volt”, azaz kizárólag az osztrák közmédia és a magyar állami média tehetett fel egy-egy kérdést a két vezetőnek. Az egyik kancelláriai háttérszervező szerint ilyen elő szokott fordulni más esetben is, jellemzően akkor, amikor a delegációnak nagyon szoros az időbeosztása, igaz, azt nem árulta el, hogy ebben az esetben is ez volt-e az ok. Csak annyit tudtunk meg, hogy a magyar fél választotta meg magának, hogy az állami média tehessen fel nekik kérdést.

Az érezhetően feszült hangulatú sajtótájékoztatóján Karl Nehammer már az elején leszögezte, hogy Ausztriában mélyen elítélnek minden faji, rasszista megnyilvánulást, illetve ennek minden formáját. Mint elmondta, ezt értésére adta a magyar félnek. Ezt követően az osztrák kancellár inkább dicsérte a magyar tárgyaló felet, így a két országnak az energiapolitikában és a menekültkérdésben lévő érdekazonosságára helyezte a hangsúlyt és többször is jó szomszédnak nevezte Magyarországot. Később Orbán az osztrák média kérdésére kitért az általa csak „intellektuális kérdésként” aposztrofált tusványosi beszédére. Annyit elismert, hogy „félreérthetőek” voltak a szavai és arra kérte az osztrák kancellárt, hogy máskor is figyelmeztesse, ha valami félreérthetőt mondott. Továbbá hozzátette: szerinte a politikában „biológiai alapú megközelítés nem lehetséges, ami lehetséges, az a kulturális alapú megközelítés”. Ezen túlmenően hosszan ecsetelte, hogy Magyarország mennyire eltökélt a fasizmus és a rasszizmus elleni küzdelemben és milyen kiemelkedő sikereket ért el Magyarország ebben a harcban.

Mivel kérdéseket nem tehettünk fel, így a miniszterelnöknek nem kellett részletesen indokolni, mégis hogy értette a „fajok keveredéséről” többször megismételt gondolatmenetét, vagy azt, hogy még a nándorfehérvári csatát is ilyen, faji háborúnak állította be.

A tüntetők egy része kitartott a tárgyalás és a sajtótájékoztató végéig. A kijáratnál egy görög származású osztrák fiatal, Andry egy hatalmas transzparenssel állt, ami a bucsai vérengzés képeit ábrázolta, mint mondta, a magyar miniszterelnöknek szeretné ezeket megmutatni. A fiatalember német nyelvű szórólapot osztogatott, benne részletesen ismertették Orbán fajvédő tusnádfürdői beszédét. A szórólapon Orbánt orosz zászlóval a kezében, Vlagyimir Putyin legfőbb szövetségeseként ábrázolták.