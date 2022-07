Vas András;

Hegedűs Zsuzsa;Orbán Viktor;fordulat;Politika;

2022-07-30 05:30:00

Hegedüs Zsuzsa pár nap alatt a „legvérmesebb fajgyűlölőknek is tetszeni tudó” orbáni beszédtől eljutott odáig, hogy büszke a miniszterelnökre

Nagy kérdés, mit kezd az újabb látványos pálfordulással a kormánypropaganda, hiszen miután nyilvánosan kritizálta Orbán Viktort és a kormányt, valamint a Fideszt, a kormányzati megmondóemberek és orgánumok azonnal nekiugrottak.

„A legnagyobb örömömre az szolgál, hogy ezért a mai kiállásodért megint azt mondhatom, mert így is érzem: büszke vagyok Rád”. Ezt írta újabb, Orbán Viktornak szóló levelében Hegedüs Zsuzsa szociológus, miniszterelnöki megbízott, a kormányfő tanácsadója azután, hogy Orbán Viktor csütörtöki, bécsi, Karl Nehammer néppárti osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján úgy magyarázta múlt hétvégi, tusványosi beszédének fajok keveredéséről szóló részét, hogy néha félreérthetően fogalmaz, s Magyarországon azok a kifejezések, mondatok és az a pozíció, amit ő képvisel, az egy kulturális, civilizációs pozíció.

Hegedüs Zsuzsa ezután döntött úgy, okafogyottá vált keddi lemondása, melyet akkor azzal indokolt, hogy a tusványosi beszéd „a legvérmesebb fajgyűlölőknek” is tetszett volna, ezért 20 éves barátságuk ellenére meg kell szakítsa a kapcsolatukat a miniszterelnökkel. A szociológus pénteki levelében viszont már arról írt, nagy örömet okozott neki Orbán csütörtöki „elhatárolódása” az inkriminált mondatoktól, amiről pontosan tudja, mekkora tett volt a kormányfőtől. „Olyannyira, hogy az első reakcióm az volt, hogy ezzel a nyilvános megszólalással a lemondásom is okafogyottá vált”, jelentette ki, s hozzátette, „ahogy 2010 előtt is és természetesen utána is, függetlenül attól, hogy hivatalosan a főtanácsadód vagyok vagy nem, a segítségemre a továbbiakban is, az elmúlt 20 évhez hasonlóan, számíthatsz”.

A miniszterelnöki tanácsadó – aki egyébként pénteken egy újabb csavart vitt a történetbe és azt mondta a Telexnek: a levél nem azt jelenti, hogy „visszavonom a lemondásomat vagy hogy visszalépek – legújabb döntése azért is meglepő, mert az elmúlt napokban többször is élesen kritizálta Orbán Viktort, a Fideszt, s a kormány munkáját. A tusványosi beszéd inkriminált részeit kedden még az 1992-es Csurka-tanulmánynál is elfogadhatatlanabbnak, a „legvérmesebb fajgyűlölőknek is tetszeni tudó” beszédnek tartotta. Állítása szerint korábban is többször jelezte már a kormányfőnek, nem ért egyet döntéseivel, ilyenkor „leüvöltötte a fejét”.

A kormány korábbi döntései közül vállalhatatlannak tartotta a homofób törvény elfogadását, a migránskampányt, vagy éppen a Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila vezette alapítványba kényszerítését. A kék Soros-plakátokat antiszemitának minősítette, s nem értett egyet a Fidesz-propagandával, melynek az volt a célja, hogy megossza a társadalmat. Arról is beszélt, hogy szerinte „négy év után minden kormányt el kell küldeni, mert elszáll az agyuk”, s kijelentette, 2014-ig nem volt gond a kormánnyal, viszont „a kétharmad tragédia volt, elkezdték bebetonozni a hatalmukat”. A havi előbb 997 ezer, majd 1,3 millió forintért dolgozó társadalmi felzárkóztatásért és a konfliktusok kezeléséért felelős tanácsadó az elmúlt napokban kijelentette, „az elmúlt egy-két év gazdasági nehézségei miatt az ország visszacsúszott a mélyszegénységbe, már csak Bulgária van mögöttünk az EU-ban a jövedelmeket tekintve”.

Nagy kérdés, mit kezd újabb látványos pálfordulásával a kormánypropaganda, hiszen miután nyilvánosan kritizálta Orbán Viktort és a kormányt, valamint a Fideszt, a kormányzati megmondóemberek és orgánumok azonnal nekiugrottak. A propagandista Megafon egyik véleményvezére, Deák Dániel szerint például távozása „nem nagy veszteség: lemondott az elmúlt években a munka helyett inkább a pénzszóró botrányoktól hangos Hegedüs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde miatt, amit Gyurcsányhoz hasonlóan »nácinak« minősített”, a Vadhajtások pedig konkrétan sz.rdarabnak nevezte a szociológust.

Hegedüs Zsuzsával ellentétben az amerikai külügyminisztériumot nem győzte meg Orbán Viktor bécsi magyarázkodása. „Az Egyesült Államok megbocsáthatatlannak tartja Orbán Viktor kevertfajú népekről tett megjegyzéseit”, jelentette ki Ned Price amerikai külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón, megjegyezve, Orbán szavai nem tükrözik azokat a közös értékeket, amelyek összekötik az Egyesült Államokat Magyarországgal. Deborah Lipstadt, az Egyesült Államok antiszemitizmus elleni megbízottja szerint pedig mélységesen aggasztó Orbán Viktor egyértelműen a náci faji ideológiát idéző retorikája, és elfogadhatatlan, hogy évtizedekkel a holokauszt után a náci tömeggyilkosságot ilyen könnyelműen kezeli.

Klaus Iohannis román elnök is élesen bírálta Orbán Viktor tusványosi beszédét, szerinte a fajkeveredésről szóló kijelentés súlyos és megengedhetetlen tévedés volt. Az RMDSZ-től pedig magyarázatot vár amiatt, hogy a politikusaik megtapsolták a magyar kormányfő szavait. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Maszolnak adott interjújában úgy fogalmazott: Orbán Viktor mondatait kontextusban kell értelmezni, „másképp a legjobb szándék mellett is félre lehet értelmezni”.