Újabb fordulat az EU-s kifizetések ügyében: Brüsszel egyelőre nem fogja megtéríteni a kiadások jó részét

Megszületett a várva várt megállapodás a Magyarországnak jutó 22 milliárd eurós uniós kohéziós támogatásról, ám ennek nagy részét is blokkolni fogják, amíg az Orbán-kormány nem biztosítja a bíróságok függetlenségét, nem vonja vissza a „pedofiltörvényt” és nem hozza összhangba menekültügyi eljárását az uniós elvárásokkal. Ez azt jelenti, Brüsszel most újabb összegek kifizetését köti feltételekhez azok után, hogy néhány hete bizonyossá vált, ugyanennek a pénzügyi keretnek egy részét befagyasztják.