Orbán Anita külügyminiszter szerint a tervezet októberben várható elfogadása megerősítheti a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Magyar Péter miniszterelnök üdvözölte a fejleményt.
Száz nap alatt elindulhat az egészségügy átalakítása: önálló minisztérium, nyilvános teljesítményadatok és átszervezett kórházi rendszer jöhet. A szakma szerint azonban a valódi fordulat kulcsa az emberhiány és az alulfizetettség kezelése.
Panyi Szabolcs részleteket közöl majd a magyarországi orosz titkosszolgálati befolyásról készülő oknyomozó könyvéből.
Az Orbán-rendszer gazdaságpolitikája miatt a magyar gazdaság zsákutcába került. Rendszerváltó fordulat és gyökeres reformok nélkül hazánkra a lecsúszás, az Európától való lemaradás vár. A Hetényi István Kör írásának első része.
A számok alapján nem tud igazán lendületbe jönni a kiskereskedelmi szektor.
A legdrágább művek piaca visszahúzódott, és a galériák több középmagas árú alkotást mutatnak be, amelyeket szélesebb művészeti közönség és gyűjtői bázis is elérhet.
A cím a világgazdaság növekedésében szinte évre pontosan 1820-ban bekövetkezett alapvető fordulatra utal. Az ezt kísérő változások következményeire már a kortársak is felfigyeltek, de azok valóságos nagyságrendje csak másfél évszázaddal később vált világossá.
Néhány hónappal ezelőtt a dokumentumaim között kutatva egy régi kéziratra bukkantam. Egy kérdés szerepelt rajta egy tervezett interjúhoz, amelyet apámmal, Krausz György közgazdásszal szerettem volna elkészíteni 2002-ben, nem sokkal a halála előtt. Arra voltam kíváncsi, hogy miért, hogyan, milyen hatásokra lett kommunista 1945-ben.
Magyarországnak két veszélyes ellenfele van, az egyik az eladósodás, a magyar államadósság, a másik az infláció - jelentette ki Matolcsy György jegybankelnök.
A meteorológiai szolgálatok némi eltéréssel, de hasonló időt jósolnak, és lesz, ahol a vasárnapig kitartó tavaszias idő órák alatt télbe fordulhat, a jövő hét elején pedig napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet.
Újraosztaná a közös jövedelmet a DK elnöke, aki szerint nincs mese, fizessenek a gazdagok. A szakértők szerint a vállalkozás nem teljesen kudarcízű, csak későn jött egy kicsit. Azt mondani, hogy várunk mindenkit, aki az Orbán-rendszer ellen van, már nem lesz elég.
A Fővárosi Vízművek ivóvízbázisának védőterülete mellett létesítene akkumulátor-üzemet a Budapesthez közeli településen a kínai hátterű BYD.
Korábban erősen baloldali nézetekkel tűnt fel a szociáldemokraták új elnöke, Andreas Babler, ma már viszont mérsékeltebb. Pártjában igen népszerű.
Mint azt megtudhattuk, ha „vendégmunkásokról” van szó, és nem „migránsokról”, a bevándorlók nem elveszik, hanem teremtik a magyar munkahelyeket. Egy vendégmunkás három magyar munkahely megmaradásához is hozzájárulhat.
A jegybanki elemzők szerint megállhat a drágulás, az élelmiszerárak emelkedése, de januárban még a múlt havinál is erőteljesebb lesz a pénzromlás.
Megszületett a várva várt megállapodás a Magyarországnak jutó 22 milliárd eurós uniós kohéziós támogatásról, ám ennek nagy részét is blokkolni fogják, amíg az Orbán-kormány nem biztosítja a bíróságok függetlenségét, nem vonja vissza a „pedofiltörvényt” és nem hozza összhangba menekültügyi eljárását az uniós elvárásokkal. Ez azt jelenti, Brüsszel most újabb összegek kifizetését köti feltételekhez azok után, hogy néhány hete bizonyossá vált, ugyanennek a pénzügyi keretnek egy részét befagyasztják.
Az oroszok által megszállt területek felszabadítása Putyin bukásához vezethet, és ez megváltoztatja az ukrajnai háború természetét – véli Anne Applebaum amerikai történész, Pulitzer-díjas újságíró.
Nagy kérdés, mit kezd az újabb látványos pálfordulással a kormánypropaganda, hiszen miután nyilvánosan kritizálta Orbán Viktort és a kormányt, valamint a Fideszt, a kormányzati megmondóemberek és orgánumok azonnal nekiugrottak.
Amíg kapitalizmust látunk magunk körül, ne higgyünk az autonóm kultúrában, a magas művészet teljes elemelkedettségében, az alternatív irányzatok függetlenségében. A rendszer mindent magába olvaszt, és a tőkés gazdasági-politikai újratermelés szolgálatába állít. Erre a megállapításra jutnak fiatal baloldali társadalomtudósok a Fordulat folyóirat nemrég megjelent 30., Kultúra és kapitalizmus című számában. Közülük beszélgettünk Buka Virág Ilona szerkesztővel, Nagy Kristóf művészettörténésszel, szociológussal és Szarvas Márton szociálantropológussal, akik azonos című, közös tanulmányukban fejtették ki nézeteiket a kérdéskörről. Mindhárman a Helyzet Műhely kutatói.
Egyre kacifántosabbá válik az uniós támogatásból épült hajdúhadházi játszótér ügye. A rendőrség közléséből legalábbis az derül ki, hogy Lendvai Zsolt helyi politikust nem azért vitték be a kapitányságra, mert a játszótér körüli anomáliákról nyilatkozott, hanem mert köztörvényes bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.
Egy évek óta börtönben ülő rab levelével tett kísérletet a gyanú másra terelésére a lúgos támadás ügyében a védelem. A levél szerint hónapokkal a bűncselekmény előtt valaki pont egy ilyen támadás elkövetésével akarta megbízni a levélírót, ennek a valakinek pedig az áldozat, Renner Erika megszerzése volt a célja. Az áldozat szerint az orvos védekezése ezzel, a vőlegénye célba vételével elérte a mélypontot. A BRFK vizsgálódik a furcsa levél ügyében - írja az Index.
Forrásaink szerint néhány napon belül Fidesz-közeli cég tulajdonába kerül a Népszabadságot felfüggesztő Mediaworks. A botrányos körülmények között elhallgattatott napilapot állítólag Liszkay Gábor, a Magyar Idők alapítója és kiadója fogja "feltámasztani". Kérdés, kiket tud majd megnyerni egy új, jobboldali Népszabadság előfizetőjének. Eközben szerdán Brüsszelben tüntetnek a szerkesztőséggel szolidaritást vállaló civilek.
Megérkezett a várt fordulat az iparban az MTI által megkérdezett elemzők szerint, akik az utolsó negyedévben további jelentős növekedésre számítanak. A Takarékbank éves átlagban 2-2,5 százalékos, az ING Bank 1,5 százalékos, míg az Erste Bank 2 százalékos növekedést vetít előre.