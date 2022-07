Árpási Bence;

Szijjártó Péter;földgáz;oroszbarátság;Mathias Corvinus Collegium;

2022-07-30 19:16:00

Szijjártó: lehet azt hazudni, hogy a külügyminiszter oroszbarát, de mivel fogunk fűteni, ha én nem veszek gázt az oroszoktól?

A külgazdasági és külügyminiszter nyomatékosította, elég volt abból, hogy minket hülyének nézzenek.

„Szerintem nagyon fontos az, hogy amikor szankciókról döntést hozunk, akkor az a szankció jobban fájjon annak, akire kivetjük, mint nekünk magunknak. És egyelőre nekem úgy tűnik, hogy energiavészhelyzetet nem Oroszországban hirdetnek, hanem Európában” - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szombat délutáni rendezvényén Esztergomban.

Szijjártó Péter nyomatékosította, eddig hét szankciós intézkedés volt, melyhez mind áldását adta a magyar kormány, ugyanakkor mindenki tudta, ez vörös vonal Magyarországnak. Az más kérdés, hogy a mai európai politikai diskurzusban nem mer mindenki nyíltan és őszintén beszélni - tette hozzá. Ezt követően egy személyes történetet is megosztott. Állítása szerint amikor a hatodik szankciós csomagról tárgyaltak, akkor a tanácsülés előtt több külügyminiszter kollégája odament hozzá és kérdezgette, hogy „Péter ugye kitartotok?” - ők pedig nem szólaltak fel. Mindezt azzal magyarázta, sajnos vannak országok Európában, ahol nem elég erősek a kormányok. Mert nincs kétharmad, vagy nagykoalíció van, vagy kisebbségi kormány van, vagy öt párt van egyszerre, és könnyen külső befolyással meg lehet gyengíteni a „dolgot”. Vagy nagyon tartanak a liberális sajtótól, vagy az NGO-k nyomásától. És nincs elég bátorság, meg stabilitás, meg politikai támogatottság ahhoz, hogy ilyen nehéz kérdésekben kiálljanak saját magukért, meg a saját nemzetükért - sorolta. Jelezte, egyelőre nincs napirenden, hogy a földgázra szankciókat vessenek ki az Európai Unióban.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy nagyon szívesen vásárolna földgázt más forrásból is. Noha az amerikaiak rendre ösztönzik a magyar kormányt a diverzifikációra, s ezt szerették is volna megtenni. Példaként a Fekete-tenger romániai területén található hatalmas földgázmezőt hozta fel, melyet az eredeti elképzelések szerint az amerikai Exonmobil és az osztrák OMV-ből álló konzorcium termelt volna ki. „A románokkal közösen megépítettük a vezetéket. Beletettünk egy csomó pénzt, de mi történt? Közölték velünk amerikai barátaink, hogy nem jött ki a matek, ők maguk részéről nem termelik ki. Ott állunk, és felmondták a szerződéseinket” - jelentette ki. Ezt követően élesen kikelt azok ellen, akik bírálják őt:

- háborgott a miniszter.

Noha még meg sem érkezett Budapestre, ennek ellenére már megkapta a magáét az új amerikai nagykövet is. Elöljáróban jelezte, tisztelettel várják David Pressmant, „mert akárkit küld ide az Amerikai Egyesült Államok elnöke, mi őt az Amerikai Egyesült Államok képviselőinek tekintjük, és a kölcsönös tisztelet talaján állva kívánunk együttműködést felépíteni vele és az általa képviselt országgal is.” Itt kitért arra, hogy a „nagyköveteit” nem szokta engedni, hogy „beledumáljanak” abba, hogy az adott országba hogy mennek a „dolgok„. „Most ehhez képest a nagykövet úr szenátusi meghallgatásán semmi mást nem hallhattunk, mint hogy Magyarországon milyen szörnyű helyzet van.

Mondandójának végén megjegyezte, a választás előtt azt írta róla az „ellenzéki” sajtó, hogy burkoltan megfenyegette a nyugati vagy az európai nagyköveteket, hogy ha beleavatkoznak a választásokba, akkor nagy baj lesz.

- jelentette ki büszkén, amiért a közönségtől nagy tapsot kapott.

A fenyegetésen egészen pontosan azt értette, hogy osztályvezetői szint felett nem fognak tudni kapcsolatot tartani a magyar államigazgatással. „Elég volt abból, hogy minket hülyének nézzenek, hogy (...) ilyen lekezelő módon bánjanak velünk. Mi is egy ország vagyunk, ezer éves keresztény államisággal rendelkezünk. Itt az ideje, hogy ennek megfelelően is viselkedjünk a nemzetközi viszonyokban is. Ezt a fajta külpolitikát próbáljuk vinni nyolc éve (!) sikerességének megítélését pedig rábíznám önökre”- zárta mondandóját Szijjártó Péter.