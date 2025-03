"Elpaksolják" az Unió jóindulatát?

A Paks II. bővítési beruházásból nem lehet kiszállni, vagy drága árat kell fizetni érte - mondta az orosz elnök. A magyar kormánynak tehát most nem kisebb a feladata, hogy megfeleljen Moszkvának és Brüsszelnek is. Utóbbi ugyanis ellenzi a beruházást. A magyar külügyminiszter Ukrajna ügyében azt nyilatkozta, hazánk tartja magát a közös európai állásponthoz. De vajon érvényes-e ugyanez Paksra is?