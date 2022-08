nepszava.hu;

orosz-ukrán háború;ukrán védelmi miniszter;rakétarendszer;Németország;Egyesült Államok;

2022-08-01 18:05:00

Újabb HIMARS amerikai és MARS II német rakétarendszerek érkeztek hétfőn Ukrajnába

Az ukrán védelmi miniszter máris a front „legnagyobb nyári slágereként” emlegette az Egyesült Államoktól kapott újabb tüzérségi fegyverek hangját.

Ukrajna további négy amerikai gyártmányú nagy mobilitású tüzérségi rakétarendszert (HIMARS) kapott – közölte hétfőn Olekszij Reznikov ukrán védelmi minisztere a Twitteren, ahol háláját fejezte ki az Egyesült Államok védelmi miniszterének. A Sky News szerint Kijev ezt azután jelentette be, hogy Moszkva azt állította, hogy már két ilyen rendszert megsemmisített.

A HIMARS-ok hatótávolsága nagyobb, és pontosabbak, mint Ukrajának még a szovjet időszakból itt maradt tüzérsége, így az ukrán erők olyan orosz célpontokat is eltalálhatnak, amelyek korábban elérhetetlenek voltak, ilyen esetről a Népszava is beszámolt még júliusban. Reznikov most morbid humornak is felfoghatóan megjegyezte:

4 additional HIMARS have arrived in????????. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and ????????people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit ???? of this summer at the front lines!

???????????????????? pic.twitter.com/iOBoxfjV7e — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Eközben a németek által adományozott MLRS MARS II többszörös kilövésű rakétarendszer is megérkezett az Németországból, s az ukrán miniszter német kollégájának, Christine Lambrechtnek is megköszönte a segítséget – írja a CNN. Hozzáfűzték, a MARS II az M270 MLRS német fejlesztése, amelyet az amerikai hadsereg is használ. Hatótávolsága hasonló az Egyesült Államok által Ukrajnának adományozott HIMARS-rendszerhez, kapacitása kétszer akkora, hat helyett egyszerre 12 rakétát tud kilőni, de valamivel kisebb a manőverezési képessége.