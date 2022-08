nepszava.hu;

Szita Károly;mozgáskorlátozott;parkoló;Kaposvár;

2022-08-01 18:35:00

Egy nem volt elég, Szita Károly két mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhelyet is elfoglalt a hivatali autójával

Ráadásul nem is egyszer.

Nem tudni, hogy valóban a kaposvári polgármester vezette-e az autót, de az biztos: az ő gépjárművét fotózták le minap a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház parkolójában, amint egyszerre két, mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyet is sikerült elfoglalnia – írja a kpsvr.hu.

A portál szerint nem ez az első eset, mivel június 15-én pontosan ez történt. Egy mozgáskorlátozott személy nem tudta egyik parkolót sem használni, hiszen már nem fért volna ki az eszközeivel a saját gépjárművéből a fideszes politikus autója miatt.

– tette fel a kérdést az egyik parkolni képtelen sofőr családtagja a Facebookon.

A kpsvr.hu értesülései szerint Szita Károlynak nincsen mozgáskorlátozott igazolványa, amivel jogosan használhatta volna a parkolót. Amennyiben még is van, úgy felvetődik a kérdés, miért nem úgy állt be, hogy más is tudja használni a helyeket.

Akadt, aki engedékenyebb, azt írva, Szita Károly jót akart, de a fideszes vezetők felkészültsége olyan, mint a jámbor ember botja: nem ismeri a KRESZ-t.