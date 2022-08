nepszava.hu;

2022-08-01 18:23:00

Kovács Zoltán: Kulturális értelemben Ferenc pápa is használta a faj kifejezést

Az államtitkár nem találta el az igazságot, a katolikus egyházfő ugyanis egy gyűlöletbűncselekményre használta ezt a kifejezést, nem pedig arra, hogy a fajok keveredése nem kívánatos.

„Azért is fontos a tűzijáték, mert nagy nyomás van az országon, szomszédunkban háború zajlik, a háborús infláció, szankciók okozta nehézségek éreztetik magukat a mindennapokban. Nehéz körülmények között is méltó módon kell ünnepelni” - jelentette ki a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár az RTL Klub kérdésére.

Kovács Zoltán kapott kérdést azzal kapcsolatban is, miért maradtak ki az Orbán Viktor miniszterelnök „kevert fajokat” említő tusványosi beszédéből, az államtitkár által írt angol nyelvű, brüsszeli döntéshozóknak is szétküldött összefoglalóból a fajkeveredésre utaló mondat.

„Látni, hogy mindenki a cirkuszt keresi egy olyan folyamatban, amely teljesen kiszámíthatóan és egyértelműen zajlik. Az összefoglalóból egy sor más dolog kimaradt. A Twitteren élőben közvetítették a beszédet. Az összefoglalónak a lehető leggyorsabban kellett elkészülnie és a lényegről szólnia. Megpróbálnak önök kiemelni belőle egy olyan elemet, amely oly sokszor, több mint 60 alkalommal hangzott el a miniszterelnök szájából, különböző fórumokon az elmúlt években, a lényege nem ezt volt ennek a beszédnek” - fogalmazott Kovács Zoltán, aki szerint a teljes Orbán-beszédet ő maga hozta nyilvánosságra, ezért „álbalhé” az ügy. Megjegyezte, a miniszterelnök már több éve beszél arról nyilvánosan, hogy milyen károkat okoz az ellenőrizetlen és nemkívánatos illegális migráció, az idegen kultúrák beözönlése az európai kultúrkörbe.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy a Kanadából hazatérő, a repülőgépen újságíróknak nyilatkozó Ferenc pápa is használta a faj kifejezést ugyanabban az állítólag kulturális értelemben, amelyre Orbán Viktor is hivatkozott mentegetőzésképpen a múlt heti bécsi sajtótájékoztatóján.

A Vaticannews cikke szerint a katolikus egyház kanadai őslakók elleni bűnei miatt bocsánatot kérő egyházfő így fogalmazott, amikor arról kérdezték, miért nem használta a népirtás szót az ellenük elkövetett egyházi bűnökre: „igaz, nem használtam a szót, mert nem jutott eszembe, de jellemeztem a népirtást és bocsánatot kértem ezért a népirtó »tevékenységért«. Én például a következőt is elítéltem: a gyermekek elszakítását a családjuktól, a kultúra, a gondolkodásmód, a hagyományok megváltoztatását, a faj, – úgymond – az egész kultúra megváltoztatását.”