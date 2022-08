Szalai Anna;

BKV;költség;üzemanyag;áram;Orbán-kormány;támogatás;

2022-08-02 10:10:00

Elszálltak a BKV költségei, abba pedig belegondolni sem mernek, mi van, ha nem utal az Orbán-kormány

A BKV-t a céges járművek kivétele a 480 forintos, hatósági áras üzemanyag alól nem érinti lényegesen, hiszen a korábbi jogszabálymódosítás már kizárta az autóbuszok és üzemi nehézgépjárművek 99 százalékát a kedvezményes körből – válaszolta a Népszava kérdésére a cég.

A BKV buszai eddig is kizárólag a telephelyeken elhelyezett töltőállomásokon tankoltak. A közlekedési cég kiemelt nagyfelhasználóként egyedi áron vásárolja az üzemanyagot, hosszú távra kötött szerződés alapján. A Mol az üzemanyagot a nagykereskedelmi árhoz kötötten mozgó áron szállítja, amely akár hetente többször is változik. (A cég korábbi közlése szerint literenként átlagosan bruttó 663 forintért kapja a gázolajat, ami jóval magasabb a 480 forintos hatósági árnál, most pedig kevesebb a 749 forintos kiskereskedelmi gázolajárnál.)

A BKV Zrt. gázolajköltsége tavaly közel 8,8 milliárd forint volt, idén viszont már 13,2 milliárd forintos költséggel számolnak, ami 50 százalékos növekedést jelent. A BKV Zrt. energiaköltségei azonban ennél még jobban emelkedtek, hiszen a gázolaj 65 százalékos áremelkedése mellett a vontatási áram költsége 136 százalékkal, az egyéb energiatételek költsége 115 százalékkal nőtt. Tavaly az első félévben a teljes energiaköltség 9 milliárd forint volt, az idei első. félévében pedig már 18 milliárd.

– A több milliárdos többletet a fővárosnak kellene előteremtenie. A BKV eddig nem részesült állami energiaár-kompenzációban. A közösségi közlekedésre előirányzott 12 milliárd forintos állami normatíva sem érkezett meg a főváros számlájára, sőt még a támogatási szerződést sem írták alá, holott a szakértői egyeztetések már a választások előtt lezárultak ez ügyben – tájékoztatta lapunkat Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes.

Az elszálló költségek miatt a főváros még júniusban megemelte néhány BKV-jegy árát. Így a 24 órás jegy 1650 forintról 2500 forintra nőtt, a 72 órás jegy 4150 forint helyett 5500 forintba kerül. Jelentősen nőtt a bliccelőkre kiszabott pótdíj összege is. A BKK 800 millió forint pluszbevételt remél a díjemelésekből.

Mindez láthatóan nem oldja meg a BKV helyzetét, hiszen 26 milliárd forint hiányzik a kasszából. Ha az évek óta változatlan összegű központi normatíván felül nem kapja meg a cég a várt 14 milliárdos állami támogatást az elszálló üzemanyagárak miatt, akkor a hiány 40 milliárdra ugrik. Az pedig már a számítások körén is kívül esik, ha a 12 milliárdot se utalja az Orbán-kormány.