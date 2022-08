nepszava.hu;

benzin;üzemanyag;autózás;

2022-08-01 21:52:00

Egyre közelebb az országos üzemanyaghiány?

Újabb áremelések várhatók azután, hogy a céges autók már csak piaci áron tankolhatnak.

Nagyon jelentős áruhiány van a régióban, alapvetően gázolajból, tehát mi úgy számolunk, hogy ezeken belül problémás lehet az országban a gázolajellátás – mondta az RTL Klub Híradójának a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke.

Egri Gábor kifejtette, más megoldás segítene az ellátási gondok megoldásában. Egyértelmű, hogy első körben el kellene törölni az ársapkát, illetve többször javasoltuk, hogy szociális alapon kellene támogatni azokat az autósokat, akik rászorulnak - tette hozzá.

Az összeállításban megszólalt egy ételkiszállító cég ügyvezetője is. A vállalat 8 autóval hord ki pizzákat Pécsen. a szombati rendelet miatt egy hónapban körülbelül 400 ezer forinttal többet kell majd fizetniük az üzemanyagért, emiatt pedig árat kell emelniük. – Sejtettük, hogy lesz valami, ami az üzemanyagokkal kapcsolatos, de azt, hogy ilyen hamar be fogják ezt vezetni, nem. Időnk még nem volt erre lépni, viszont sajnos ugye úgymond a magánszemélyek fogják ennek a levét meginni, mert nekünk viszont ugyanúgy mennünk kell, és emiatt valószínűleg a kiszállításnak a díját is föl kell emelni - fogalmazott Tóth András.

Mint lapunk is beszámolt róla, Gulyás Gergely szombat délelőtt egy rendkívüli Kormányinfón jelentette be, hogy elfogadva a MOL javaslatát, a 480 forintos árstopot kizárólag a magánszemély által üzemben tartott járművekre, a mezőgazdasági gépekre és a taxikra tartják fent. Az érintetteknek a felkészülésre fél órájuk volt. Ezt a miniszter azzal magyarázta, hogy nem szerették volna, ha mindenki megrohanja a töltőállomásokat.