kormányinfó;Orbán Viktor;Gulyás Gergely;Hernádi Zsolt;rezsicsökkentés;benzinár;

2022-07-30 10:50:00

Rendkívüli Kormányinfó: a kabinet döntéseit jelenti be Gulyás Gergely

Sokan várják a „rezsicsökkentés új szabályainak” részleteit, de az is eldőlhet, hogy elengedik-e a benzinárstopot, hogy egyáltalán legyen mit tankolni az autókba.

Brüsszeli gázcsata után, kormányülés előtt címmel, illetve „Bonyolult idők jönnek, de egy biztos: Magyarországon a rezsicsökkentés marad” felütéssel hirdette Facebook-oldalán szerdán Orbán Viktor kormányfő, miről is tanácskoznak majd aznap kabinetjének tagjai. Arról azonban, hogy miről is döntöttek pontosan, csak ma 11 órától kezdődően tudunk meg bármit is, ugyanis Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombatra hirdetett rendkívüli Kormányinfót.

Azután, hogy egy hete Tusnádfürdőn Németh Szilárd bejelentette a rezsicsökkentés új szabályait, amelyek a gyakorlatban a rezsiemelés adatszerű részleteit tartalmazták, a szélesebb közvéleményt nem tájékoztatták.

A miniszterelnök péntek reggeli szokásos interjújában ugyan azzal nyugtatta a Kossuth Rádió hallgatóit, hogy „a magyar gazdaság zakatol”, de „a rezsicsökkentett és a piaci ár közötti különbözetet már képtelen kitermelni.” Ezért szerinte „harcolni fogunk a recesszió ellen, hogy a rezsi ne vigye el az emberek teljes jövedelmét". Egy konkrétum hangzott el csupán, hogy a kormány két évvel meghosszabbítja a lakásépítések korábban 25-ről 5-re csökkentett áfáját.

Ugyanakkor pénteken Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel és Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel közölte, ha marad a benzinársapka, ellátási problémák lehetnek.