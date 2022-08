nepszava.hu;

Nagy-Britannia;gyilkosság;külföldi magyar;bírósági ítélet;

2022-08-02 16:54:00

Életfogytiglanra ítélték a román férfit, aki tavaly megölt egy magyar nőt Londonban

A 20 éves Akom Ágnest a 64 éves Neculai Paizan ölte meg.

Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte egy londoni bíróság a 64 éves Neculai Paizant, aki tavaly nyáron megölte a 20 éves Akom Ágnest – szúrta ki az Index.

A londoni rendőrség beszámolója szerint a bíróság július 19-én mondta ki a férfi bűnösségét, egy héttel később pedig ismertették a büntetést. Az ítéletben azt írták, a férfi még jó magaviselet esetén is legkorábban 22 év múlva szabadulhat.

A tárgyaláson Neil John főnyomozó azt mondta: együttéreznek a magyar lány családjával és barátaival, akiknek „nemcsak a veszteséget kellett elviselniük, hanem a gyilkosság részleteivel is meg kellett birkózniuk a tárgyaláson”.

A főnyomozó szerint még mindig nem egyértelmű, hogy a férfi miért gyilkolta meg a lányt, de az alapján, ahogyan a tett elkövetése után megpróbálta elrejteni a bűnjeleket, látszik, hogy előre kitervelte a gyilkosságot. John ezenkívül arról is beszélt, hogy a férfi egyértelműen kihasználta a nő kiszolgáltatottságát, visszaélt vele, végül pedig meg is gyilkolta a lányt.

A brit The Sunnak az ítélethirdetés napján nyilatkozott a lány volt párja is, aki azt mondta: Ágnes egy új élet reményében ment Angliába Magyarországról, és hogy van egy közös gyermekük is, aki jelenleg nevelőszülőknél van. A lány nem sokkal a halála előtt írt egy levelet fiának, de az már befejezetlen maradt.

"A szerelmem volt, a fiam édesanyja, a társam és a legjobb barátom. Hogyan fejezzem be ezt a levelet nélküle?" – mondta a lány volt párja.

Akom Ágnes tavaly május elején tűnt el Londonban. A rendőrök Paizant gyanúsítottként vették őrizetbe, aki tagadta bűnösségét.

A nő maradványait tavaly június közepén találták meg és azonosították. A halottkémi vizsgálat később megállapította, hogy a lányt legalább húsz alkalommal erősen fejbe verték egy nehéz tárggyal.

A Daily Mail érdekes részletekről számolt be a férfival kapcsolatban. Bár ő maga egy lerobbant konténerházban lakott London Brent nevű kerületében (ott követte el a gyilkosságot is), emellett van egy 700 ezer font (átszámítva: körülbelül 334 millió forint) értékű ingatlanja is a szintén Londonban található Notting Hillen. A gyilkosról azt is tudni lehet, hogy betonkeverő-sofőrként dolgozott építkezéseken.