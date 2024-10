Sokan hosszú utat is vállaltak a voksolásért

Rendben zajlott a szavazás a külföldi magyar képviseleteken - legalábbis erről számoltak be a külképviseleti választási irodák elnökei. A külföldön élő szavazók közül nem volt mindenki elégedett. Washingtonból, Torontóból, Londonból és Berlinből is jöttek olyan hírek, hogy többen nem tudtak szavazni. Volt, aki igazolta, hogy e-mailben visszajelzést kapott a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételéről, de a helyszínen nem találták a nevét a listán, és azt már nem is vehették fel.