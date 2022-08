nepszava.hu;

2022-08-02 17:12:00

Szita Károly azok után, hogy két mozgáskorlátozott parkolóhelyet foglalt el a kaposvári kórház udvarán: hibáztam, elnézést kérek!

Az eset még június 15-én történt, amikor egy valóban rászoruló beteg nem is tudott kiszállni a politikus szabálytalansága miatt.

„Az autót én vezettem. Hibáztam, melyért elnézést kérek!”

Ezt válaszolta a kpsvr.hu megkeresésére a somogyi megyeszékhely fideszes polgármestere. A portál nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy Szita Károly autóját kétszer is lefotózták a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház parkolójában, amint egyszerre két, mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyet is sikerült elfoglalnia. Június 15-én ráadásul egy valóban rászoruló beteg nem is tudott kiszállni a politikus szabálytalansága miatt.