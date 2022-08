Megfejtette egy portugál szakértő, miért vonzódnak a republikánusok a szegény Magyarországhoz

nepszava.hu;

geopolitika;CPAC;Egyesült Államok;Magyarország;republikánusok;Orbán Viktor;

2022-08-05 13:00:00

Bruno Macaes korábban arról rántotta le a leplet, hogy az oroszok „behatoltak a magyar kormányba és kompromittálták”.

Miért vonzódnak az amerikai konzervatívok Magyarországhoz, ahol alacsonyabb az életszínvonal, mint Romániában vagy Törökországban? – vette észre Bruno Macaes geopolitikai szakértő által a Twitteren feltett kérdést a 444. Az egykori portugál EU-ügyi államtitkár ezt a dilemmát Orbán Viktor miniszterelnöknek a republikánusok dallasi gyűlésén elmondott beszéde nyomán vetette fel, s fel is oldotta.

Előbb mellékelt egy térképet a vásárlóerő-paritáson mért tényleges egyéni fogyasztási statisztikáról, ami 2021-ben az uniós országok közül csak Bulgáriában volt alacsonyabb, mint Magyarországon. Majd megjegyezte:

Why are US conservatives attracted to Hungary, a country with a lower standard of living than Romania or Turkey?