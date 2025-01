„A menekültválság csak az előszél volt, újrablokkosodás zajlik, ami újabb háborúkhoz vezet”

A 2015-ös menekültválság nagy vitákat robbantott ki a migrációról. A kormánnyal az élen mindenki mondta a magáét, azonosult, elutasított, és legfőképpen felháborodott, bárhol állt is. Közben pedig lassan homályba borult, hogy miről, kikről is beszélünk. Bevándorlókról? Menekültekről? Egy konkrét vándorlási hullámról vagy a migráció piac diktálta formáiról. Melegh Attila szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem docense nemrég megjelent, angol nyelvű könyvében (The Migration Turn and Eastern Europe; A migrációs fordulat és Kelet-Európa) módszeres kutatásokra, felmérésekre támaszkodva próbálja a maga összetettségében megragadni a jelenséget, kiemelten foglalkozva térségünk reakcióival, azok okaival. Véleménye szerint a jelenkori migrációval kapcsolatos feszültségek, érdekellentétek globalizációs és geopolitikai válságot jeleznek.