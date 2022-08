„Milyen íze van Orbán seggének?” - tette fel a kérdést az amerikai humorista Tucker Carlsonnak

nepszava.hu;

Tucker Carlson;Orbán Viktor;

2022-08-05 17:35:00

Ő arra tippel, hogy gulyásízű.

A Fox News műsorvezetője egy csütörtöki műsorban a The Daily Show egykori, legendás műsorvezetőjéről, Jon Stewartról beszélt. Amikor feltűnt a képernyőn Stewart, akkor Carlson a következőket mondta: „Ez a híres Jon Stewart? Úgy néz ki, mint egy hajléktalan bolond. És nagyon alacsony, tényleg nagyon alacsony, még ahhoz is alacsony, hogy randizzon.”

Nem hagyhatta mindezt szó nélkül az érintett.

- írta ki Twitter-oldalára pénteken, melyet másfél millióan követnek.

Friends. Tonite I am sad. @TuckerCarlson believes me too short to date…and yet somehow, miraculously, I remain tall enough to not know what Victor Orban’s ass tastes like! Is it goulash Tucky? Seems like it would be goulash.