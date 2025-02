Az utolsó pillanatban peren kívüli egyezségre jutott a Fox News, több mint 787 millió dollárt fizet a választási csalásról szóló hazugságok miatt

Az ügyben már az esküdtszéket is feleskették. Az egyezséggel a Fox Newsnak sikerült megúsznia, hogy vezetői és jól ismert műsorvezetői hetekig tanúskodjanak egy olyan ügyben, amely során kiderült, hogy magánbeszélgetésekben akár kész őrültségnek is nevezték a 2020-as elnökválasztás elcsalásáról szóló hazugságokat, ennek ellenére nézők millióinak terjesztették őket. Köztük van a magyar kormány nagy barátja, Tucker Carlson is.