Rosznáky Varga Emma;

Városmajori Szabadtéri színpad;

2022-08-07 20:28:00

Csekély a kísérletező kedv

A nyári szabadtéri színházak műsora specifikus felhozatal, viszont akadnak olyan húzónevek, melyek egész évben ugyanúgy hatnak a magyar nézőre.

A június közepétől augusztus végéig látható színházi előadásokkal kapcsolatban valamelyest más elvárásai vannak a nézőnek, mint a kőszínházi évadban. Az, hogy mit adnak elő nyáron egyrészt hely függvénye: a nagyméretű színpadokon, így például a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon operát és operettet, musicalt is bemutatnak a koncertek mellett, de prózai előadással nem számolhatunk, míg a Gyulai Várszínház több tematikus hétben gondolkodva a kamaradarabtól a verses esten át a regényadaptációkig mindennel operál, ami a választott témájához illik, nagyszínpadot és kisebb termeket egyaránt alkalmazva.

Gyulán rendezik minden évben a Shakespeare Fesztivált, melyen a világirodalmi óriás komédiáin kívül tragédiái is láthatók. Shakespeare-re talán mindenkinek van igénye, ha másért nem, azért, mert művelődne, de így is szembetűnő: nyaranta, ha lehet inkább a vígjátékaira fogynak a jegyek, nem pedig a Hamletre. Vidéken egyébként, az igazi húzónév nem is a szerzőé, hanem az ismert színészé: ha Koltai Róbert, Hegedűs D. Géza vagy Udvaros Dorottya a plakátra kerül, nem kell aggódni a jegyek miatt. A nagy művészek közelsége sokat nyom a latban, Kőszegen az évtizedes múlttal rendelkező várszínházi játékok miatt tapasztalhatóan kialakult egy lokális színházszeretet. Az idén megalapított Hollósi Frigyes-díj is ennek a hagyománynak szól: a művészre szinte kőszegi társulati tagként tekintettek, idén a díjat Takács Katalin vehette át.

A nyári műsortervezésnél az irodalom is meghatározó szervezőerő. Specifikus helyzetben vannak a kötelező olvasmányok, Az ember tragédiáját többször műsorára tűzte a Szegedi Szabadtéri Játékok, pedig Madách nagy műve minden, csak nem szórakoztató jellegű. Ekként előkerül a Bánk bán (bár inkább operaformában) vagy az Egri csillagok is, utóbbira a várjátékok során egyszerűen lehet nézőt találni. Az idén százéves Városmajori Szabadtéri Színházat kérdeztük arról, mit jelenthet a nyári szezon tervezésekor egy jó irodalmi húzónév, magyarán, kikre „jön be” a magyar néző. A teátrum válaszul a már nem élő magyar szerzők közül Molnár Ferenc, Örkény István, Szép Ernő és Móricz Zsigmond nevét említette, a kortársak közül pedig Grecsó Krisztiánt és Nyáry Krisztiánt emelte ki. Arra a kérdésre, hogy kivel könyvelhetik el az eddigi legnagyobb sikert, a szabadtéri színház felvetette – ha a legnagyobb siker fokmérője a teltház, s hogy mennyire gyorsan és extra költség befektetése nélkül lehet eladni a jegyeket, akkor nagyon sikeres volt a Menopauza, a Válaszfalak, Mohácsi János rendezései (Velencei kalmár, Farsang avagy ez is mekkora egy tahó!, Sisi) viszont, ha a siker fokmérője a szakmai elismerés (kritikák, szakmai nézőközönség), akkor a klasszikusok is. – A Városmajori Szabadtéri Színpad ugyanis nem pusztán a jegyeladásra, a minőségre is koncentrál, számol a vájtfülű nézőkkel, a Városmajori Színházi Szemle talán nekik szól. Itt külföldi és magyar klasszikusok egyaránt szerepelnek, ráadásul vidéki és határon túli előadásokat is meghívnak. Az irodalmi alakoknál maradva érdemes kitérni rá, hogy a nyári teátrum befogadó jellegű színházként évadonként egy saját előadást mutat be. Idén a már említett Nyáry Krisztián írt számukra egy centenáriumi ünnepi darabot. Az irodalmi bulvárról ismert irodalomtörténész darabjában stílszerűen a Városmajorhoz köthető szerzőkön keresztül mutatta be a park száz évét. Az irodalmi alakok akár így is vonzóvá válhatnak, a nyári színház szervezői úgy gondolják – az emberek szeretik megismerni az irodalmi tananyagban felsorolt írók, költők történeteit, látni, hogy „az író is csak ember”.

Az ország nyári színházai között hatalmas különbségek vannak, akad olyan hely, amely bátran bevállalja a fiatal darabszerzők ősbemutatóit – ilyen volt például a Zsámbéki Nyári Színház – és van, ahol inkább megmaradnak a jólbevált, könnyen eladható Marc Camoletti és Ray Cooney daraboknál, nem kezdenek kísérletezésbe. Ezzel kapcsolatban elmondható: minden a nyári teátrum múltbéli profiljától és vezetőváltásaitól függ.