Közelkép - Bravúr

Amikor Honthy Hanna megjelent a színpadon, kitört a taps. Még nem szólalt meg, még nem csinált semmit, máris percekig ünnepelték. Igaz, úgy jött be, ahogy csak ő tudott. Ma már nincs ilyen ováció, persze nem is nagyon indokolt, hogy teljesítmény nélkül csak azért tapsoljanak valakit, mert megjött. Ezért is volt meglepő, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpad közönsége nagy tapssal fogadta Harsányi Gábort, amikor a Bolha a fülbe című darab szombati bemutatóján belépett.