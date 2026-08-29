Az EgyÉletem estek, hiszen sorozatról van szó, amiben már Mucsi Zoltán, Thuróczy Szabolcs és a Borbély Alexandra–Nagy Ervin házaspár is bemutatkozott, a stand-upot elegyítik olyan drámai szituációkkal, amiket a színészek nemcsak elmesélnek, hanem el is játszanak.
Még ma is sok szempontból tabunak számító témát dolgoz fel a Loupe Színházi Társulás új bemutatója. Az Emberek helyek és dolgok premierjét a Városmajori Szabadtéri Színpadon tartották meg Horváth János Antal rendezésében Lovas Rozival a főszerepben.
Oszvald Marika a kitörő életöröm himnuszává képes tenni azt a Fényes Szabolcs-slágert, hogy „Kellene ma éjjel egy kis haccáré...”. Valósággal „bezúdul” a Városmajori Szabadtéri Színpadra.
A szolnoki Sweet Charity a Városmajorban Béres Attila rendezésében egy olyan mese, amelynek a tanulságai igencsak komolyak.
A Csetepaté Chioggiában Rusznyák Gábor rendezésében a Városmajorban, a helyhez és az időhöz illő fülledt, szenvedélyes vígjáték. Magas a játék hőfoka, de a figurák és a viszonyaik abszolút nem idegenek.
Körképünkben színházakat, mozit, művelődési központot és jazz clubot kérdeztünk arról, miként tudják átvészelni a mostani időszakot.
A Színházi Olimpia keretében a Városmajori Színpadon mutatták be a neves francia író, rendező és színész, Olivier Py Hamlet-parafrázisát.
A nyári szabadtéri színházak műsora specifikus felhozatal, viszont akadnak olyan húzónevek, melyek egész évben ugyanúgy hatnak a magyar nézőre.
A Városmajori Szabadtéri Színpadról szóló SZÁZ ÉV MAJOR, avagy az eszméimet nem cserélem című előadásban sokszor vázlatos marad a sztori, miközben több figyelemre méltó színészi teljesítményt látunk.
Egy százéves múltra visszatekintő teátrumot számolna fel a Városmajor zöldítésére hivatkozva a Budapesti Fejlesztési Központ. A teátrum tulajdonos-fenntartóját, a Fővárosi Önkormányzatot meg se keresték. A teniszpálya maradhat.
Maró és fájóan humoros kortárs szövegek elegyednek ismert örökzöld slágerekkel a Budapest, Te! című előadásban.
Bő egy év kihagyás után ismét a Margó Fesztiválon lehettek együtt az irodalom szerelmesei. Az esemény idén ünnepelte a tizedik születésnapját.
A hosszúra nyúlt járványos időszak után felértékelődtek a nyári szabadtéri helyszínek. Összeállításunkban a jelentősebb nyári teátrumok vezetőit kérdeztük a nyitásról, a tervezett programokról.
Ha döntenek a veszélyhelyzet megszűnéséről, június 20. után kinyithatnak a mozik, a múzeumok és a színházak – hangzott el a csütörtöki kormányinfón. A bejelentés előtt arról kérdeztük a nyári szabadtéri színházak vezetőit, miként készülnek a mostani helyzetben a szezonra.
Így szerettek ők címmel különleges koncertszínházi előadás látható a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 20-án és 25-én a Budapesti Nyári Fesztivál keretében. A Nyáry Krisztián sikerkönyveiből készült, dalokkal és vetítéssel átszőtt produkcióban a Kaláka együttes lép fel.
Bereményi Géza Shakespeare királynője című művét mutatják be Udvaros Dorottyával és Rátóti Zoltánnal a főszerepben június 24-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon; a darabot a Budapesti Nyári Fesztivál keretében négy alkalommal játsszák a fővárosban.
A háromnegyed ezúttal nem ritmust jelent, bár zenekarától ez is kitelik, hiszen jóformán nincs olyan muzsika, amelyet ne tudnának a saját nyelvükre fordítani. Benkó Sándor a mai napon tölti be 75. születésnapját, és a világhírű klarinétművész, zenekarvezető természetesen koncerttel ünnepel: a Benkó Dixieland Band a Városmajori Szabadtéri Színpadon lép fel e jeles alkalomból, összekötve a nyárbúcsúztatót alapítója háromnegyed évszázados jubileumával.
Malek Andrea valamint a világhírű Roby Lakatos, meg a nagyszerű Trio Midnight zenekar és a Mendelssohn Kamarazenekar felléptével fájdalmasan szép Michel Legrand-dallamokat hallgathattunk a Városmajori Szabadtéri színpadon.
Amikor Honthy Hanna megjelent a színpadon, kitört a taps. Még nem szólalt meg, még nem csinált semmit, máris percekig ünnepelték. Igaz, úgy jött be, ahogy csak ő tudott. Ma már nincs ilyen ováció, persze nem is nagyon indokolt, hogy teljesítmény nélkül csak azért tapsoljanak valakit, mert megjött. Ezért is volt meglepő, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpad közönsége nagy tapssal fogadta Harsányi Gábort, amikor a Bolha a fülbe című darab szombati bemutatóján belépett.