P. L.;

Balaton;benzinkutak;üzemanyag;

2022-08-08 08:44:00

Rendszeres az üzemanyaghiány több balatoni benzinkúton

Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint frekventált helyeken lényegében általános jelenségről van szó.

Több balatoni benzinkúton rendszeresen volt üzemanyaghiány az elmúlt napokban - ez a tapasztalata az RTL Híradónak nyilatkozó autósoknak.

A csatornának többen is azt mesélték, hogy Badacsonyban az elmúlt napokban alig lehetett üzemanyaghoz jutni. A beszámolók alapján Edericsen és Tapolcán is híján van az üzemanyag. A készlethiány oka az lehet, hogy karbantartás miatt leállt a Mol százhalombattai finomítója, a 480 forintos hatósági ár miatt pedig külföldről nem éri meg behozni az üzemanyagot. A kormány emiatt már többször is szűkítette azok körét, akik hatósági áron tankolhatnak, emellett felszabadították a stratégiai készletek negyedét, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint ez a Mol meglévő készleteivel együtt is csak a hazai igények egy részének kielégítésére elég.

Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője az RTL Híradónak azt mondta:

A csatorna megkereste a Technológiai és Ipari Minisztériumot is, ők azt közölték, hogy a kormány nem határoz meg országon belüli földrajzi elosztást a felszabadított készletek felhasználása tekintetében. Magyarország üzemanyagellátása szerintük stabil, az árstopok esetleges további módosításáról a készletek állása alapján döntenek. A Mol a pánikvásárlás veszélyeire figyelmeztetett, szerintük ezzel az autósok csak rontanak a helyzeten.