modellváltás;egyetemek;Szijjártó Péter;Varga Judit;Lázár János;Nagy István;Varga Mihály;

2022-08-08 07:49:00

Modellváltó egyetemek kuratóriumi tagságáért is havonta milliókat tesz el Varga Judit és Szijjártó Péter

Válság van, fontos a megélhetés

Több miniszter is busás juttatást vesz fel modellváltáson átesett állami egyetem kuratóriumi tagsága címén, közülük Varga Judit és Szijjártó Péter milliós tételben - számolt be az RTL Klub Híradója.

A pontos összegeket illetően a teljesen röhejessé tett új vagyonnyilatkozati rendszer miatt csak találgathatunk, amit tudni lehet, az annyi, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter az alapítványi formába kiszervezett Miskolci Egyetem kuratóriumának elnöke, ebbéli pozíciójában korábban nem vett fel pénzt, júliustól azonban 1 és 5 millió forint közötti összeg landol a bankszámláján ezen a címen havonta.

Ugyanígy nem tudjuk meg azt sem, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pontosan mennyi alapítványi formába kiszervezett (köz)pénzt tesz el havonta a győri Széchenyi István Egyetem kuratóriumi tagságáért, az új vagyonnyilatkozatból szintén csak annyi látható, hogy 1 és 5 millió forint közötti sávba esik az e pozícióból szerzett juttatás.

Az RTL Klub Híradó mindkét minisztert kereste azzal kapcsolatban, hogy mégis miért vesznek fel milliós fizetést olyan pozícióért, amiért korábban nem járt, de válaszra egyikük sem méltatta a csatornát.

Varga Juditon és Szijjártó Péteren kívül Lázár János építési és beruházási miniszter, Nagy István agrárminiszter és Varga Mihály pénzügyminiszter is kuratóriumi tagok alapítványi formába kiszervezett állami egyetemeken, ők fél és egymillió forint közötti összeget kapnak ezért a pozícióért havonta.

A csatorna riportjában felidézi Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter vagyonnyilatkozatát is. Amint arról korábban lapunk is beszámolt, 1 624 751 000 forint osztalékot vett fel a kaszinóbizniszből, vagyis a London Capital Zrt. tulajdonosaként. Ez a cég adózott eredménye, a tárcavezető az utolsó fillérig ki is vette. Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábban megígérte, hogy politikai szerepvállalása miatt lemond az üzleti érdekeltségeiről, a csehországi repülőgépgyártó cégétől és a a Dunakeszi Járműjavítóban szerzett tulajdoni hányadától sikerült is megválnia – mind a kettőt Hernádi Zsolt Mol-vezér kaptab –, a kaszinóbizniszben azonban egyelőre úgy néz ki, hogy valamiért benne ragadt.