P. Zs.;

államháztartási többlet;infláció;forinterősödés;

2022-08-08 15:41:00

Kisebb csoda történt: többlet az államháztartásban, erősödik a forint

Júniusban 255 milliárd forint többlet keletkezett az államháztartásban, így a hiány már „csak” 2636 milliárd forint.

Megállt az államháztartási hiány növekedése, ugyanis a hetedik hónapban az állam bevételei 255 milliárd forinttal meghaladták a kiadásait, így január óta ez a második szufficites hónap. Mind januárban mind júliusban nagy, löketszerű adóbevételek keletkeznek, s ennek köszönhető a mostani többlet is. Ugyanakkor tavaly júliusban a megugró bevételek ellenére deficites volt a költségvetés, ami arra utal, hogy idén júliusban a kormány már visszafoghatta a kiadásokat. Az államháztartási pénzügyi folyamatairól semmilyen érdemi részletet nem árul el a Pénzügyminisztérium közleménye, így meg kell várni a részletes adatokat, amelyeket a hónap második felében közöl a tárca.

Azért nagy ünneplésre nincs ok, ugyanis a 255 milliárdos júliusi többlet ellenére, a héthavi hiány 2636 milliárd forint, ami az egész évre engedélyezett 3152 milliárd forintos hiánycél 84 százaléka. Nehezen jósolható, hogy a következő hónapokban, hogyan alakul az államháztartás egyenlege, ugyanis, bár a kormány elfogadta a megszorító intézkedéseket, a kata szigorítását, a 900 milliárd forintnyi különadót, a rezsiemelést, sőt döntött mintegy ezer milliárd forintnyi beruházási kiadás törléséről, de ezeket nem vezette át a költségvetési törvényen. Ráadásul a magasabb infláció miatt az áfa bevételek felülteljesülnek, ez tovább növeli a bevételeket, ugyanakkor növeli a kiadatásokat is, mert újabb és újabb nyugdíj-kiegészítésekre lesz szükség, de több száz milliárd forinttal növeli a kiadásokat az államadósság finanszírozása, illetve az energiaárak elszállása. Ma Magyarország nem rendelkezik végrehajtható költségvetési tervvel., így a nem lehet tudni, hogy mi vár az államháztartásra a következő hónapokban.

A Pénzügyminisztérium a most kiadott közleményében, politikai frázisokat pufogtatva annyit közölt, hogy „az orosz-ukrán háború és a brüsszeli szankciós politika jelentősen megnöveli a költségvetés kiadásait, a kormány emellett továbbra is elkötelezett az egyensúlyi mutatók javítása mellett. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a háború árát ne a magyar emberek fizessék meg. Az idei költségvetés is biztosítja a forrásokat a rezsicsökkentés átlagfogyasztásig történő fenntartásához, a munkahelyek megőrzéséhez, a családok és a nyugdíjasok védelméhez.”