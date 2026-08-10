Van még néhány előnye az Orbán-kormány leváltásának, júliusban már 524 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés

Egyértelmű fordulat állt be a költségvetési folyamatokban a Fidesz és az Orbán-kormány távozásával: júliusban az államháztartás többlete 524 milliárd forint volt, május óta már csaknem ezer milliárd forinttal mérsékelték a hiányt.