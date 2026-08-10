Egyértelmű fordulat állt be a költségvetési folyamatokban a Fidesz és az Orbán-kormány távozásával: júliusban az államháztartás többlete 524 milliárd forint volt, május óta már csaknem ezer milliárd forinttal mérsékelték a hiányt.
Az első hét hónap hiánya 2443 milliárd forintra csökkent.
Júniusban 255 milliárd forint többlet keletkezett az államháztartásban, így a hiány már „csak” 2636 milliárd forint.
Februárban brutális, ezer milliárd forintot megközelítő havi deficit várható.
Az év első hónapjában 200 milliárd forintos többlet keletkezett a költségvetésben, vagyis lenne miből költeni valódi gazdaságmentő intézkedésekre is, csak az akarat hiányzik hozzá.
Négy év alatt több ezer milliárd forintos többletbevétele keletkezett a költségvetésnek, ám ezt a pénzt gyakorlatilag nyomtalanul el is költötte a kabinet.
A Pénzügyminisztérium természetesen a kormány sikereként könyvelte el.
A korábbi tervekkel ellentétben a brit kormány már nem törekszik az államháztartási többlet elérésére a 2019-2020-as pénzügyi évben, tekintettel a tervezettnél várhatóan gyengébb gazdasági növekedésre - mondta szerdán a brit pénzügyminiszter.
Feladta a brit kormány az államháztartási többlet elérésére 2020-ra kitűzött határidőt a brit EU-tagságról tartott népszavazás eredménye utáni gazdasági sokk miatt.