Újabb negyedév telt el, és újfent módosította a makrogazdasági prognózisát a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A jegybankárok idén már csak 0,6 százalékos gazdasági növekedést várnak, ez némileg elmarad a júniusi 0,8 százalékos prognózistól.
A Barclays elemzői a 2023-as lengyelországi választást hozzák példaként. Ha a Tisza Párt győz, akár 380 forintos euró is jöhet.
Az elmúlt egy hét gyengélkedése után kedden erősödött a forint, újra a 400-as lélektani határ alatt az euró.
Idén az elemzők is a magyar fizetőeszköz folytatódó erősödésére számítanak.
Tudomásul kell venni a döntéshozóknak, hogy a piacok nem tolerálják sem a monetáris, sem a fiskális politika eltévelyedéseit.
Nincs alternatívája az infláció elleni küzdelemnek, ehhez a monetáris politika minden eszközét fel kell használni – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős alelnöke
Az alapkamat 13 százalékon tartása mellett 18 százalékra emelte egynapos kamatát az MNB – jelentette be Virág Barnabás, az MNB alelnöke.
Júniusban 255 milliárd forint többlet keletkezett az államháztartásban, így a hiány már „csak” 2636 milliárd forint.
Látványosan erősödött az elmúlt napokban a forint az euróval szemben, de ez még így is nagyon messze van a 2020 előtti árfolyamszintektől. A magyaroknak egyébként sincs sok pénze nyaralni.
Éves szinten az első negyedben 2,3 százalékkal csökkent a GDP, ám ennél most fontosabb, hogy az előző negyedévhez képest jelentős mértékben, 1,9 százalékkal nőtt a bruttó nemzeti jövedelem. A fő tanulság az, hogy a gazdaság magától is növekszik, semmi szükség nincs, sőt kifejezetten a káros a kormány pénzszóró politikája.
Erősödött a forint pénteken a várakozáson felüli magyar makrogazdasági mutatók közzétételét követően. A forint az euróval és a svájci frankkal szemben egyaránt 0,3 százalékkal erősödött, a dollárral szemben viszont árfolyama alig változott.
Erősödött csütörtök reggelre a forint árfolyama szerda estéhez képest a főbb nemzetközi devizákkal szemben a bankközi devizapiacon.