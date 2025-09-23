Éppen, hogy csak megbotlott a magyar gazdaság

Éves szinten az első negyedben 2,3 százalékkal csökkent a GDP, ám ennél most fontosabb, hogy az előző negyedévhez képest jelentős mértékben, 1,9 százalékkal nőtt a bruttó nemzeti jövedelem. A fő tanulság az, hogy a gazdaság magától is növekszik, semmi szükség nincs, sőt kifejezetten a káros a kormány pénzszóró politikája.