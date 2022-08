Danó Anna;

kerékpár;Győrfi Pál;Országos Mentőszolgálat;egészségügyi ellátás;

2022-08-10 06:00:00

Jönnek a bringás mentők, gyorsítaná a bajba jutottak elérését az OMSZ

A tesztüzem heteken belül megkezdődhet – tudta meg a Népszava.

Az Országos Mentőszolgálaton (OMSZ) belül július eleje óta az állomásvezetők feladata felmérni, hogy a mentőápolók közül kik vállalnának többletbérezés ellenében szolgálatokat egy új kerékpáros mentőegységben. A bringás mentőket elsősorban városokban vetnék be, különösen azokon a területeken, ahonnan az átlagosnál is több a hívás. A főváros, illetve a Közép-Magyarországi Régió éppen ilyen.

Naponta akár 3 ezer feladatot is kaphatnak országszerte a mentők, a hívások egyharmada pedig Budapestről és a környékéről érkezik. A régióban szolgálatot teljesítő mentők nem is győzik, ezért naponta 10-15 autót vezényelnek az ország más pontjairól a fővárosba. De még ezzel együtt is előfordul, hogy torlódnak a hívások, a mentőre jóval több mint 15 percet kell várni.

A tesztüzem pedig heteken belül megkezdődhet. Terveik szerint a főváros belső, forgalmas területein találkozhatnak majd az emberek a kerékpáros elsősegélynyújtókkal. Hozzátette: kedvező tapasztalatok esetén ezt a mentési módszert akár más városokra is kiterjeszthetik.

A szolgáltatás részleteit firtató kérdéseinkre nem kaptunk választ. Így például arra sem, hogy eddig hány mentőápoló jelentkezett a speciális mentőegységbe. A toborzó levél szerint a jelentkezés határideje augusztus hetedike volt. Azt is kérdeztük: Milyen felszereltsége lesz a kerékpároknak? Kapnak-e kék lámpát vagy a szirénához hasonló hangjelzőt? Milyen eszközök, gyógyszerek használhatók az elektromos mentőkerékpárokon?

A kommunikációs vezető válaszából az még kiderült, hogy a kerékpáros mentésről nemzetközi tapasztalatokat is begyűjtötte az OMSZ. Így tanulmányozták a nagy-britanniai, az amerikai és a kanadai hasonló szolgálatok gyakorlatát.

Norvégiában például csak alkalomszerűen, a nagyobb tömegrendezvényeken, fesztiválokon, koncerteken, utcai futóversenyeken vetik be a kerékpáros mentőket – tudtuk meg egy ottani egészségügyi szakembertől. A feladatuk elsősorban az elsősegélynyújtás, a sérült állapotának stabilizálása, amíg odaér a mentőautó.

A betegekhez itt is mentőápoló, mentőtiszt illetve jól képzett önkéntes elsősegélynyújtók érkezhetnek az elektromos kerékpárokon.

Az angol egészségügyi rendszerben, főként London területén – a West End, a Heathrow repülőtéren, a Kingston városközpontban – 40 kerékpáros mentő dolgozik. Az angol egészségügyi szolgálat (NHS) honlapjáról kiderül: évente mintegy 16-17 ezer hívásra érkeznek elsőként a kerékpáros mentők. Átlagosan hat perc alatt ott vannak a bajba jutottaknál. Kék lámpával és szirénával felszerelt speciális, egyedi gyártású hegyi kerékpárokat használnak. Táskájukban van defibrillátor (szív újraindító készülék), oxigén, pulzusmérő, vérnyomásmérő, újraélesztő maszkok, adrenalin, aszpirin, cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek, kötszerek, gumikesztyűk, fertőtlenítők. A feladatra csak kiváló fizikumú, edzett szakembereket alkalmaznak, a 10-12 órás műszakjuk alatt ugyanis 30-50 kilométert is le kell tekerniük.