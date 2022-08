MTI-Népszava;

MOL;üzemanyagok;tankolás;limitemelés;

2022-08-09 20:58:00

A Mol azt kéri, senki se tankoljon több üzemanyagot napi 50 liternél a benzinkutakon

A magyar olajipari társaság „felelős fogyasztói magatartás” esetén nem tart üzemanyaghiánytól.

Ha mindenki csak annyit tankol, amennyire szüksége van, akkor lesz elegendő üzemanyag az országban – állítja a Mol keddi közleményében, amelyben hangsúlyozza, hogy „a jelenlegi üzemanyagpiaci helyzetben felelős fogyasztói magatartásra van szükség”. Az olajipari társaság továbbra is azt kéri ügyfeleitől, hogy naponta legfeljebb 50 litert tankoljanak, ezzel segítve az ország zavartalan üzemanyag-ellátását.

Amint arról a Népszava is beszámolt, már július végén azt kérték, hogy „mindenki csak annyit tankoljon, amennyire tényleg szüksége van”.

Mint hangsúlyozta, a napi 50 literes tankolásra vonatkozó kérésük minden olyan hatósági és piaci áras tankolást érint, amely kisnyomású, vagyis a normál gépjárműveket kiszolgáló kútoszlopokon történik. A cég közleménye arra is emlékeztet, az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt a kereslet a hazai töltőállomásokon: a teljes piacon 20 százalékkal, a Mol hálózatában pedig 50 százalékkal nőtt meg a forgalom. Mindeközben a kínálati oldalon több nehezítő körülménnyel is szembesült a cég: a külföldi import visszaesett, a régió több finomítója is átmenetileg csökkentett kapacitással működik, valamint a Barátság vezetéken is néhány napja szünetel a kőolajszállítás.

A Mol közölte még, hogy „a vállalat folyamatosan dolgozik a szállítás újraindításán és megoldási javaslatot is letett az asztalra, azaz egyeztetést kezdeményezett arról, hogy átvállalja a díjkötelezettséget”. Egyben figyelmeztettek, a hatósági áron fizetett tankolásokról a Mol a kormányrendelet értelmében tájékoztatja az adóhatóságot, amely jogosult arra, hogy az esetleges visszaéléseket vizsgálja, elemezze az adatokat, és ellenőrizze, hogy az ügyfél valóban jogosult volt-e a hatósági árra.