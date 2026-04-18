Tállai "trükkjét" másolta volna a fideszes polgármester, de az orrára koppintottak

Hogy is van az a latin mondás? Amit szabad Jupiternek...? Akárhogyis, Bonyhád város fideszes polgármestere is a Molhoz fordult a városában tapasztalható magas üzemanyagárak miatt, ő azonban nem volt olyan szerencsés, mint Tállai András NAV-elnök, aki decemberben elérte a mezőkövesdi benzin-rezsicsökkentést – derül ki a város honlapjára feltöltött levelezésből, amit a Magyar Nemzet vett észre.