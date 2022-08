Gy. D.;

kínai hadsereg;hadgyakorlatok;járőrözés;Tajvan;erődemonstráció;feszültség;

2022-08-10 14:05:00

A kínai hadsereg az állítása szerint „teljesítette a feladatokat” Tajvan körül

Mindazonáltal jelezték azt is, hogy rendszeres járőrözéseket fognak folytatni. A tajvani védelmi minisztérium eközben arról számolt be, hogy 17 kínai vadászgép sértette meg szerdán a két ország között de facto határként szolgáló "középvonalat".

A kínai hadsereg állítása szerint „számos feladatot teljesített” Tajvan körül, mindazonáltal rendszeres járőrözéseket fog tartani a jövőben – derül ki a fegyveres erők szerdai beszámolójából, ami lehetséges jele annak, hogy véget értek a Tajvan körüli kínai hadgyakorlatok, mégis, Peking továbbra is nyomást gyakorol a szigetre – írja a Reutersg.

A kínai hadsereg keleti parancsnoksága egy rövid közleményben úgy fogalmazott, hogy a Tajvan körüli hadműveletekkel „számos feladatot sikerrel teljesítettek, és hatékonyan tesztelték a csapatok harci képességeit”. Hozzátették azonban, hogy figyelemmel követik a Tajvani-szorosban végbemenő változásokat, folytatják a kiképzést és a harcra való felkészülést, rendszeres harckészültségi járőrözést szerveznek a Tajvani-szorosban, és határozottan megvédik a nemzeti szuverenitást és a területi integritást.

Egy meg nem nevezett forrás azonban szerdán a Reutersnek azt mondta, hogy Tajvan keleti és nyugati partjainál továbbra is jelen voltak kínai hadihajók. Helyi idő szerint szerda délután a kínai haditengerészet továbbra is tevékenységeket folytatott a „középvonal” közelében, amelyet továbbra is megközelítettek kínai vadászgépek is. Tajvan repülőgépeket és hajókat vetett be a helyzet nyomon követése érdekében – tette hozzá a forrás.

A tajvani védelmi minisztérium állítása szerint szerdán 17 kínai vadászgép sértette meg a „középvonalat”.

Mint arról mi is beszámoltunk, Kína – amelyet rendkívül felháborított, hogy a múlt héten a saját részének tekintett Tajvanra látogatott Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke – még hétfőn kiterjesztette a valaha volt legnagyobb hadgyakorlatait, amelyeket a sziget körül tartott.

A hadgyakorlatok során a kínai hadsereg ballisztikus rakétákat is kilőtt, ezek közül egyesek Tajvan fővárosa, Tajpej felett is elrepültek. A kínai erők ezenkívül tengeri és légitámadásokat szimuláltak a környező vizeken és légtérben.

Az 1949 óta önálló politikai vezetéssel bíró Tajvant saját részének tekintő Kína Pelosi látogatását megelőzően és azt követően kezdett erődemonstrációba.