Podcast;természet;erdő;fakivágás;pusztítás;

2022-08-13 06:05:00

Egy évtizednyi természetpusztításra tenné fel a koronát most Orbán Viktor

Itt a Hol élünk? címmel indított podcast-sorozatunk 6. része.

A még megmaradt, védett magyar erdőket is feláldozná a kormány, hogy kimeneküljön valahogy a végetekig elhibázott energiapolitikája okozta krízisből.

A fő cél most is a rövidtávú politikai és a gazdasági nyerészkedés, így a rezsim a rövidesen tarvágásra kerülő erdőkből származó, olcsóbb tűzifával venne népszerűséget a szegényeknél, miközben a nemzeti parki erdőkből gazdagítaná tovább az oligarchiáit. Ugyanakkor biztató jel, hogy a totálisan jövőpusztító elképzelések a kormánypártban is érezhető meghökkenést okoztak és Magyarországon is felnövőben van egy nemzedék, amely már nem vevő a rövid távú profitérdekek mentén szerveződő, jövőfelélésre és önpusztításra berendezkedett fogyasztói világra.

Erről és a magyar természetvédelem szisztematikus leépítéséről beszélgetett a Népszava Hol Élünk? Közéleti podcastjében Sarkadi Péter, a Greenfo alapító-főszerkesztője, Hompola Krisztina kulturális rovatvezető és Batka Zoltán műsorvezető.