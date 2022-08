nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;Zaporizzsja;atomerőmű;

2022-08-15 07:23:00

Nukleáris katasztrófától tart az EU és az USA, még Magyarország is felszólította Oroszországot, hogy vonja ki erőit a Zaporizzsja Atomerőműből

Valamint Ukrajna teljes területéről.

Magyarország is aláírta azt a nyilatkozatot, amelyben az EU-tagországok, felszólították Oroszországot, hogy haladéktalanul vonja ki katonai erőit és minden más, illetéktelen személyt a Zaporizzsja Atomerőműből, annak közvetlen környezetéből, sőt egész Ukrajnából - vette észre a Portfolio.

Az augusztus 12-i keltezésű, az Európai Külügyi Szolgálat honlapján augusztus 14-én közzétett angol nyelvű nyilatkozat magyar nyelvű szövegében többek közt az olvasható, hogy „az Orosz Föderáció Ukrajnával, egy szuverén országgal szembeni, provokálatlan és indokolatlan agressziós háborúja súlyosan sérti a nemzetközi jogot, beleértve az ENSZ Alapokmányát is.” E szerint az orosz katonai erők jelenléte a Zaporizzsjai Atomerőműben megakadályozza, hogy az üzemeltető és az ukrán hatóságok teljesítsék nukleáris és sugárbiztonsági kötelezettségeiket a nemzetközi egyezményekkel és a NAÜ biztonsági előírásaival összhangban, és megakadályozza, hogy a NAÜ teljesítse biztosítéki megbízatását. Az orosz katonai személyzet és fegyverek elhelyezése a nukleáris létesítményben elfogadhatatlan, éppen ezért az aláíró országok sürgetik Oroszországot, hogy

Emellett határozottan elítélik, hogy Oroszország dezinformációkkal szeretné igazolni az Ukrajnában végrehajtott illegális akcióit. „A nemzetközi közösség felelősségre fogja vonni Oroszországot agressziójáért, és Oroszországnak teljes felelősséget kell vállalnia az Ukrajnában végrehajtott jogellenes intézkedéseiért” - zárul a nyilatkozat.

Mint arról korábban több alkalommal is beszámoltunk, a nukleáris létesítményt de facto támaszpontként használják a megszállók. Itt tárolnak katonai felszereléseket, emellett több támadást is innen vezetnek, arra számítva, hogy az ukránok nem mernek visszalőni. Oroszország tagad, de az erőmű több alkalmazottja is megerősítette az egységei jelenlétéről szóló információkat.

A nyilatkozatot Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Kanada, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Japán, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Montenegró, Hollandia, Új-Zéland, Észak-Macedónia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Koreai Köztársaság, Moldovai Köztársaság, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Törökország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Unió nevében adták ki.