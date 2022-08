nepszava.hu;

2022-08-15 18:14:00

Orbán Viktor az ügyészség szerint nem követett el bűncselekményt fajelméleti beszédével

A legfőbb ügyész feljelentésként értékelte Vadai Ágnes írásbeli kérdését, hogy hallott-e a kormányfő fajelméletes beszédéről.

Az ügyészség szerint nem követett el bűncselekményt Orbán Viktor fajelméleti beszédével – derül ki Polt Péter legfőbb ügyésznek Vadai Ágneshez, a DK képviselőjéhez hétfőn intézett válaszából.

Polt tájékoztatása szerint feljelentésként értékelte Vadai írásbeli, „Ön nem hallott Orbán Viktor miniszterelnök fajelméletes beszédéről???” címmel benyújtott kérdését. Mint írja, a kérdést a Központi Nyomozó Főügyészséghez irányította, amely azonban bűncselekmény hiányában elutasította azt.

A DK képviselője július végén nyújtott be írásbeli kérdést, amelyet a legfőbb ügyésznek címzett. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy „Orbán szavai nyomán számos magyar és külföldi szervezet és magánszemély fogalmazta meg a tiltakozását, köztük magyarországi zsidó vezetők, a roma parlament elnöksége és ellenzéki pártok is”. Idézte egyebek között a New York-i Egyezménynek és az Alapjogi Chartának a faji és hátrányos megkülönböztetést tiltó részét is, továbbá a Btk.-nak a közösség elleni uszításról és közösség tagja elleni erőszakról szóló paragrafusait.

Vadai emlékeztetett arra, hogy a büntetőeljárás lefolytatását szabályozó 2017. évi XC. tv. 4. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettség alapján az ügyészség és a nyomozó hatóság a tudomására jutott közvádra üldözendő bűncselekmény miatt hivatalból megindítja a büntetőeljárást.

„Az officialitás, vagyis a hivatalból való eljárás elve szerint az eljárást a hatóságok bármilyen további feltétel, intézkedés, vagy konkrét feljelentés nélkül is, maguktól, önállóan, hivatalból kötelesek megindítani, ha bármilyen bűncselekmény gyanúját észlelik. Az ehhez kapcsolódó másik büntető eljárásjogi fundamentum, a legalitás elvének következetesen törvényes alkalmazásával bármilyen bűncselekmény gyanújának vizsgálata céljából az ügyészségnek joga, de egyben kötelessége is a büntetőeljárás megindítása és lefolytatása” – írta.

A politikus szerint „mindezek alapján érthetetlen, elfogadhatatlan és súlyosan törvénysértő az Ön ezzel kapcsolatosan kialakított szubjektíven szelektív, abszurd, torz és szándékosan elferdítve kiforgatott, megalapozatlan, illogikus és abszolút helytelen értelmezése és gyakorlata, amely szerint Ön és az ügyészség nem hajlandó a legalitás elve alapján, ex officio eljárva konkrét ügyben, egyértelműen, bizonyíthatóan megállapítható bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén sem megindítani a vizsgálatot és a büntetőeljárást”.

Orbán nagy port kavaró tusványosi beszédében egyebek között „kevert fajú világról” beszélt, amely szerinte az európai népek összekeveredését jelenti az Európán kívül érkezőkkel, és „nem kevert fajúnak” nevezte a Kárpát-medencében élőket, ahol „Európán belül élő népek keverednek össze egymással”.