nepszava.hu;

Kúria;Emmi;Fővárosi Törvényszék;fővárosi önkormányzat;Sára Botond;kormányhivatal;Pesti út;idősotthon;koronavírus;

2022-08-15 20:58:00

Kúria: Elfogult volt a Sára Botond vezette kormányhivatal vizsgálata a Pesti úti idősotthon ügyében

A bírósági döntés szerint elfogult volt a vizsgálat, amelyre hivatkozva a kormány Covid-járvány első hullámában a nyilvánosságban „ütötte-vágta” az idősotthon dolgozóit és fenntartóját, a Fővárosi Önkormányzatot.

A Kúria döntése szerint elfogult volt a Sára Botond vezette kormányhivatal vizsgálata a Pesti úti idősotthon ügyében – írja a Szabad Európa.

Mint írják, a Kúria márciusban jogerősen elutasította a korábbi Emmi fellebbezését a Fővárosi Törvényszék tavaly novemberi ítélete ellen, amely kimondta a kormányhivatal elfogultságát, megsemmisítette mind a kormányhivatal határozatát, mind az Emmi végzését, és kötelezte a tárcát, hogy jelöljön ki új szervet az ellenőrzés elvégzésére.

A portál által a bíróságtól megszerzett ítélet indoklása a közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) 22. §-ára hivatkozik, amely szerint az ügy intézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

Megjegyzik, az, hogy a hatóság a széles nyilvánosság előtt közölte az ügyben elfoglalt álláspontját, mielőtt megvizsgálta volna minden érintett nyilatkozatát, így például a főváros észrevételeit, megkérdőjelezi az elfogulatlanságát.

A bíróság mindazonáltal csak a semmisségi okokat állapította meg, az ügy érdemére, például a gondozotti és szakdolgozói létszámra vonatozó kifogásokat nem vizsgálta.

Mint írják, az Emmi a Kúria márciusi ítéletének megfelelően áprilisban az új vizsgálat lefolytatására kijelölte a Pest Megyei Kormányhivatalt. A Tarnai Richárd kormánymegbízott (már főispán) vezette Pest Megyei Kormányhivatal májusban el is indította a Pesti úti otthon 2020. áprilisi működésének ellenőrzését célzó eljárását. Ők is, mint elődjük, elsősorban a jogszabályokban előírt gondozói/orvosi létszám meglétére kíváncsiak.

Budapest Főváros Kormányhivatala (vezetője a ’22-es választáson Fidesz-színekben alulmaradó Sára Botond) 2020. május 4-én a jogszabályban előírt személyi feltételek, továbbá dokumentálási kötelezettség teljesítésének rendkívüli ellenőrzésébe kezdett az idősotthon ügyében. Megállapításait május 19-én kelt hivatalos feljegyzésben rögzítette, amelyet megküldött a fenntartó fővárosnak, az otthon intézményvezetőjének, egyúttal nyilvánosságra is hozta. Mint írták: „Az intézmény engedélyezett és valós létszámához mérten is kevés az ápolók, gondozók száma. A 109–126 fős elvárt létszám helyett csak hatvan gondozó, ápoló dolgozik, vagyis nem megfelelő a gondozottak ellátása, amely a járványügyi helyzetben különösen aggasztó, de azon kívül is elfogadhatatlan.”

A fenntartó Fővárosi Önkormányzat a kormányhivatal kizárását kérte elfogultságra hivatkozva, ezt azonban a minisztérium elutasította. Az Emmi 2020. július 31. napján kelt határozatában kötelezte a felperest, mint az otthon fenntartóját, hogy egyebek között kilencven napon belül intézkedjen „az ellátottak életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszélyeztető ápolói, gondozói létszámhiány megszüntetése érdekében”.

A főváros ezután mind a kormányhivatali végzést, mind az Emmit beperelte.

A portál szerint az intézkedések, események kronológiája és a jogszabályok mutatják, hogy a Pesti úti idősotthon tragédiájához (55 halott a körülbelül 500 gondozottból a koronavírus-járvány első hullámában) az állam (az operatív törzs, a kormány, az egészségügy irányítása és a kormány irányítása alatt álló kormányhivatalok) elhibázott döntései és/vagy tévedései is hozzájárulhattak.