Doros Judit;

Debrecen;akkumulátorgyár;beruházás;ivóvíz;

2022-08-17 07:15:00

„Megint úgy döntöttek egy gigantikus debreceni beruházásról, hogy arról előzetesen nem tájékoztatták a helyieket”

Egy ilyen akkumulátorgyár szakértők szerint legalább annyi vizet fogyaszt, mint amennyit egy népesebb lakótelep, a város ivóvízbázisa pedig a jelenlegi állapotában nem bír el egy ekkora terhelést.

Debrecen arra sincs felkészülve, hogy kilencezer új munkavállalónak és esetlegesen a családtagjaiknak kellő infrastruktúrát – lakáshatást, oktatást, közlekedési lehetőséget – biztosítson úgy, hogy a jelenleg is itt élők ennek ne lássák valamilyen mértékben a kárát – osztotta meg az aggodalmakat kedden egy sajtótájékoztatón a Debrecenbe tervezett kínai akkumulátorgyár kapcsán Gondola Zsolt a Civil Fórum önkormányzati képviselője.

Néhány nappal ezelőtt jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, hogy egy több mint kétéves tárgyalássorozat eredményeként 221 hektáros területen épül fel a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) üzeme, ami kilencezer új munkahelyet teremt. A cégcsoport közleményéből az is kiderült, hogy a beruházás nagyjából 3000 milliárd forintból valósul majd meg.

– mondta lapunknak Gondola Zsolt. Hozzátette: az eddigi információk szerint – mivel helyben és a környéken már nincs szabad munkaerő – ázsiai munkavállalókkal töltenék majd fel a létszámot, ám az nagy kérdés, hogyan oldja meg a város csaknem tízezer plusz ember utaztatását, lakhatását.

A városháza a fenti aggodalmakkal kapcsolatos kérdéseinkre azt válaszolta: a Debrecen 2030 elnevezésű stratégiai program a város életének minden területén biztosítja, hogy lépést tudjanak tartani a gazdasági növekedéssel. Óvoda- és bölcsődeépítések, közlekedési, egyetemi és szakképzési fejlesztések zajlanak, utóbbiak épp a jelentős mértékben megnövekedett munkaerőigényt hivatottak biztosítani. Tervezési vagy kivitelezési fázisban van számos lakóterületi fejlesztés, amelyek részben önkormányzati, részben magánberuházással több ezer új lakás építését jelentik. Az ivóvízbázist féltő felvetésre úgy reagáltak: ma a város éves vízigénye a felét sem éri el a 80-as évek vízfogyasztásának, s még ebben az extrém száraz időszakban sem kellett semmilyen korlátozó intézkedést hozni. Azt ígérték, hogy a Civaqua-program révén Debrecen vízellátását az iparfejlesztési folyamatokat is figyelembe véve, hosszútávon biztosítani fogják.