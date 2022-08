MTI-Népszava;

Volodimir Zelenszkij;interjú;The Washington Post;orosz-ukrán háború;

2022-08-17 13:54:00

Volodimir Zelenszkij szerint az oroszok három nap alatt elfoglalták volna Ukrajnát, ha előre elkezdik felkészíteni az embereket a háborúra

Az ukrán elnök szerint „ha elhintik a káosz magvait az emberek körében az invázió előtt, az oroszok felfalják őket”.

Ukrajna azért tekintett el a nyílt háborús előkészületektől a február 24-én megindult orosz hadművelet küszöbén, hogy ne keltsen pánikot – közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Washington Post című amerikai lapnak adott interjújában.

Mint mondta, az amerikai kormány 2021 őszétől egyre határozottabban figyelmeztette őt egy orosz invázió lehetőségére. Az ukrán elnök szerint a kijevi vezetés azonban el akarta kerülni a gazdasági összeomlást és nem akarta, hogy a lakosság külföldre meneküljön.

Ha akkor azt mondja honfitársainak, hogy kezdjenek el pénzt és élelmiszereket felhalmozni, akkor "tavaly október óta havonta hétmilliárd dollárt vesztettek volna" – fogalmazott Zelenszkij hozzátéve, hogy amennyiben Oroszország ilyen körülmények között támadott volna, három nap alatt elfoglalja Ukrajnát.

Rámutatott: az ország védelméhez elengedhetetlen volt, hogy Ukrajnában tartsák az embereket.

A kérdésre, miszerint Zelenszkij személyesen meg volt-e győződve arról, hogy teljes körű háborúra kell számítani, azt válaszolta: Senki sem gondolta, hogy ilyesmi előfordulhat, és senki sem tudott róla. Az ukrán elnök szerint bár most „mindenki azt mondja”, hogy figyelmeztették őket, de azok, akik ezt tették, csak ugyanannyi információval rendelkeztek, mint ők.

Az ukrán elnök elégedetlenségének adott hangot az Oroszországgal szembeni szankciókkal összefüggésben, kifogásolva, hogy nem zárták le a határokat, és nem vezettek be teljes embargót az orosz energiaforrásokkal szemben. Zelenszkij szerint be lehetne vezetni belépési tilalmat is az összes orosz állampolgár számára az uniós tagállamokba.

Bírálói azt vetik Volodimir Zelenszkij szemére, hogy a figyelmeztetések ellenére nem készítette fel jobban országát az orosz hadműveletre. A Washington Post cikkében felvázolta, hogy Joe Biden amerikai elnök kormánya miként jutott arra a következtetésre 2021 őszén, hogy Oroszország mindenképpen meg fogja támadni Ukrajnát és a vonatkozó hírszerzési értesüléseket fokozatosan megosztotta szövetségeseivel és a kijevi vezetéssel is.