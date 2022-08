Előkerült egy videó az önfeledten bulizó finn miniszterelnökről, nem mindenki fogadta jól

P. L.;

2022-08-18 11:37:00

Napvilágot látott egy videó Sanna Marin finn miniszterelnökről szerdán, amelyen a kormányfő egy házibulin vesz részt és láthatóan elég jól is érzi magát, táncol, énekel, esetenként ölelkezik.

A felvételt - amelyen Sanna Marin fehér nadrágban és fekete felsőben látható - az Iltalehti finn lap tette közzé szerdán. Alapvetően semmi különleges nincs rajta, sem ő, sem társai nem viselkednek rajta vállalhatatlanul (leszámítva talán a videóban elhangzó néhány káromkodást, de egy házibuliban annyira azért ez sem rendkívüli), ennek ellenére elég komoly visszhangot váltott ki, tekintve, hogy mégiscsak a miniszterelnökről van szó.

A lap megjegyzi, hogy a felvételen szereplő többi személy is ismert figura, van köztük szintén politikus, műsorvezető, művész, stylist, fotós, influenszer.

Voltak azonban, akik szerint ez így nincs rendjén. A Telex idézte például Aleksi Valavuori sportkommentátort, aki közölte, ez a viselkedés maximum „más tinédzserek” körében népszerű, s arról tette fel a költői kérdést, hogy ez-e a felelős viselkedés egy kormányfő részéről válság idején. Ezt követően a valaha volt leginkompetensebb finn miniszterelnöknek nevezte, majd felszólította a lemondásra.

