Nem tudom megfejteni, hogy a családunkban miért lett ilyen népszerű ez az angolszász ünnep.
A gyermekeim táncelőadásait tekintem meg egy bowlingklubban, csak egy sarokra a lakásunktól. A skót munkásosztály képviselteti magát, három tánciskola összes tanulója, valami 120 gyerek rophatja a porondon. Utcatánc, street dance a stílus, bömböl a zene, vonaglanak a gyereklányok, cigánykerekeznek, hatalmas felugrások. A másik iskola nekem kicsit harsány, ugyanazokat a táncmozdulatokat mutatja be mindenki, mondhatjuk unalmas, ez is olyan mint a modern mozi, nem tudom miért, de két fokkal mindig hangosabb a film, mint ami kényelmes az emberi fülnek. Lengyel maratoni-futó barátunk csapot-papot hátrahagyva menekül el egy fél óra múlva, nem viseli a zajt, én kitartok, de eléggé döbbenten szemlélem az eseményeket. A hétfői nap dacára, elég sokan komolyan megtolták a bulit. Ilyenkor értem meg, hogy tényleg mekkora bajban van a helyi társadalombiztosítás, de ez vonatkozhatna bármely nyugati országra.
Sanna Marin egy házibulin vett részt, sok különleges nincs a felvételen, azon kívül, hogy amúgy ő vezeti az országot.
A rendőrség a partivideók alapján igyekszik lefülelni őket.
Most közveszéllyel fenyegetés miatt indult ellene eljárás.
Az önfeledten mulatozó tíz férfit alighanem a szomszédok nyomhatták fel.
Hiába a tiltás, titkos csoportokban szervezkednek a szórakozásra vágyó fiatalok.
Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig, az olaszok azonban az egyik legrosszabb esztendőnek tartott 2020 hangos búcsúztatásra készülnek, a tüzijáték betiltása ellenére is.
A politikus házibulit említett, a belga sajtó viszont illegális szexpartiról írt.
Nem csak a feltételezett díler, de a bulizó fiatalok többsége is gyanúsított lett az eljárásban.
A Szent János kórházban ápolják a gerinctörést elszenvedő fiatalt.
Egyelőre nem tudni, mi történt. A rendőrség öt fiatalt állított elő.
A nyugat.hu szúrta ki a közösségi portálon is megörökített üzenetet.
Öt fiatal vesztette életét Kanadában egy egyelőre érthetetlen okból elkövetett késelésben, amely calgaryi egyetemisták egy házibuliján történt, keddre virradó éjszaka.A gyanúsított a kanadai CTV és a CBC egybehangzó értesülése szerint egy helyi rendőr 23 éves fia, Matt de Grood. A rendőrség szerint az albertai székvárosban nem találkoztak még ilyen borzalmas bűncselekménnyel.