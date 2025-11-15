Amikor mások megtolják a bulit, de te csak a plafont nézed

A gyermekeim táncelőadásait tekintem meg egy bowlingklubban, csak egy sarokra a lakásunktól. A skót munkásosztály képviselteti magát, három tánciskola összes tanulója, valami 120 gyerek rophatja a porondon. Utcatánc, street dance a stílus, bömböl a zene, vonaglanak a gyereklányok, cigánykerekeznek, hatalmas felugrások. A másik iskola nekem kicsit harsány, ugyanazokat a táncmozdulatokat mutatja be mindenki, mondhatjuk unalmas, ez is olyan mint a modern mozi, nem tudom miért, de két fokkal mindig hangosabb a film, mint ami kényelmes az emberi fülnek. Lengyel maratoni-futó barátunk csapot-papot hátrahagyva menekül el egy fél óra múlva, nem viseli a zajt, én kitartok, de eléggé döbbenten szemlélem az eseményeket. A hétfői nap dacára, elég sokan komolyan megtolták a bulit. Ilyenkor értem meg, hogy tényleg mekkora bajban van a helyi társadalombiztosítás, de ez vonatkozhatna bármely nyugati országra.