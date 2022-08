Több texasi iskolában egyszerre került tiltólistára a Biblia, LMBTQ-tematikájú könyvek és Anna Frank naplója is

P. L.;

Egyesült Államok;Texas;cenzúra;Biblia;Anne Frank;LMBTQ+;

2022-08-18 12:47:00

Szerteágazó cenzúra.

Egy texasi iskolai körzeten a tanév kezdete előtt intenzív cenzúrahullám söpört végig, melynek keretében 41 könyvet távolítottak el a könyvtárak polcairól - számolt be róla a Vice.

Jennifer Price, a Keller ISD körzet tanterv- és oktatási igazgatója augusztus 16-án küldött e-mailt a tankerület igazgatóinak az alábbi üzenettel: „Mellékelve látható az összes, tavaly kifogásolt könyv listája. A mai nap végére minden könyvet ki kell venni a könyvtárakból és a tantermekből.” Hozzátette, e-mailben vár visszaigazolást az akció megtörténtét követően.

Just got word that today, the day Before school starts, @KellerISD has informed teachers & librarians to remove all previously challenged books from school shelves. Even the books that passed the challenge committees. The Diary of Anne Frank, Graphic Nov. is on this list. ????/1 pic.twitter.com/ggFilJA30o