2022-08-19 17:27:00

Új, fura, sötét hangulatú dallal jelentkezett a Kispál és a Borz

A Kispál on Orfű fesztivál második (teltházas) napján élőben is meg lehet hallgatni a szerzeményt.

Újabb dallal jelentkezett a Kispál és a Borz, amely Mocsár című szerzeményét a 24.hu-n mutatta be.

A portál szerint a márciusban megjelent, könnyed hangulatú Rózsaszín című dal után a Mocsár egy komorabb, elvontabb hangulatú szerzemény, amelyet

Lovasi András énekes-basszusgitáros szerint a „fura, sötét hangulatú” Mocsár a zenekar korai világát idézi, Kispál András egyből felismerhető gitárjátékával, valamint Lovasi jellegzetes énekével és szövegével, amelyben nagy számokról, hangtalan Teslákról, tűzre pisálásról és lájkok nyomásáról is szó esik.

A dal itt hallgatható meg:

A Kispál on Orfűt a Fishing on Orfű fesztivál otthonául is szolgáló orfűi Panoráma Campingben tartják. A portál megjegyzi, hogy a szombati napra egy hét alatt elfogytak a jegyek.

A fesztiválon fellép többek között

A pénteki nap fő fellépője a „Kispál és a Lovasi” lesz, akik zenekari felállásban játszanak Kispál-dalokat, ráadásul leginkább olyanokat, amelyek nem hangzanak el a másnapi „nagy” koncerten, azaz a visszatérő Kispál és a Borz-koncerten, amelyen számos vendéggel (többek között Bräutigam Gáborral, a zenekar első dobosával) együtt lép színpadra a zenekar, a koncertet pedig Bodó Viktor rendezi. Aznap fellép még többek között

A Kispál és a Borz tagjai már tavasszal egyértelművé tették: csak akkor látják értelmét az újrakezdésnek, ha vannak kreatív energiák és új dalok. Így aztán a Kispál on Orfű után a zenekar folytatja új nagylemezének munkálatait, amely a tervek szerint tavasszal jelenik majd meg.