Lehet arról vitatkozni, hogy nincs elég magyar a Szigeten, az elmúlt egy hét alapján azonban nem igazán érdemes: a hazai előadók átalakult szerepéről az ország legfontosabb fesztiválján viszont már annál időszerűbb beszélni.
Azért azt már tényleg nem bánja senki, hogy nem akarnak forradalmat csinálni.
A Kispál és a Borz újra összeállt Orfűn. A koncert előtt tartott beszédet a "zeneipari főispán".
A Kispál on Orfű fesztivál második (teltházas) napján élőben is meg lehet hallgatni a szerzeményt.
Lovasi Andrásnak van B-terve arra az esetre ha Budapest élhetetlenné válna: Székelyföldre, vagy Szlovéniába emigrálna. A Kiscsillag és az egykori Kispál és a Borz frontembere az Azonnalinak adott interjújában arról is beszélt, akkor jár jól ma egy magyar zenész, ha csendben marad. Ő nem ezt tette, le is mondták három fellépését.