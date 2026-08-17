Lovasi András: Az a zenész jár jól, aki kussol

Lovasi Andrásnak van B-terve arra az esetre ha Budapest élhetetlenné válna: Székelyföldre, vagy Szlovéniába emigrálna. A Kiscsillag és az egykori Kispál és a Borz frontembere az Azonnalinak adott interjújában arról is beszélt, akkor jár jól ma egy magyar zenész, ha csendben marad. Ő nem ezt tette, le is mondták három fellépését.