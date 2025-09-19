Ismételten kiújult a gázai konfliktus

Tovább fokozódott az izraeli-palesztin konfliktus, kiújult a gázai rakétázás is. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Hamász és az Iszlám Dzsihád harmadik intifádára szólította fel a palesztinokat, és Izraelben is attól tartanak, hogy valóban újabb intifádába torkollik a már több mint egy hete tartó erőszakhullám.