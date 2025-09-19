Az Egyesült Államok kitiltotta területéről a palesztin vezetőt, de a tagországok elsöprő többsége egy csavarral lehetőséget adott neki, hogy mégis elmondhassa a beszédét.
Egyre nagyobb felháborodást vált ki, hogy a Sziget Fesztiválra meghívást kapott egy antiszemita, az iszlamista terrorszervezeteket éltető északír együttes. Bóka János miniszter, a Mazsihisz és civilek is tiltakoznak.
Az Egyesült Államok biztonsági tervet dolgozott ki az izraeli-palesztin erőszakspirál megfékezésére, ám az elképzelés csak gyorsítaná a Palesztin Hatóság hanyatlását.
Előzetes vizsgálatot indított a német rendőrség, Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke ellen, amiért múlt kedden egy berlini sajtótájékoztatón relativizálta a holokausztot.
Több meglepetést is hozott Joe Biden amerikai elnök közel-keleti vizitjének harmadik napja. Az amerikai elnök pénteken először Kelet-Jeruzsálembe, majd Betlehembe látogatott, ahol Mahmúd Abbász palesztin elnökkel találkozott.
Nehéz éven vannak túl a palesztinok, de Joe Biden hivatalba lépése javítani fog a helyzetükön. Abbász azon dolgozik, hogy 2021 elején nemzetközi békekonferenciát tartsanak.
Ferenc pápa és Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke telefonon egyeztetett egymással Donald Trump amerikai elnök Abbásznak tett bejelentését követően, miszerint Jeruzsálemet kívánja elismerni Izrael fővárosaként, és Tel-Avivból Jeruzsálembe kívánja áthelyezni az amerikai nagykövetséget - közölte a szentszéki szóvivő.
Palesztin összefogás nélkül esélytelen az izraeli-palesztin békefolyamat. A körvonalazódó egység viszont nem megnyugtató Netanjahu kormánya számára.
Az amerikai elnök az izraeli-palesztin békéért szállt síkra Rámalláhban és Jeruzsálemben, azt hangsúlyozta, bármit kész megtenni ennek érdekében.
Nehéz és kínos helyzetbe került a Mahmúd Abbász fémjelezte palesztin vezetés a hétvégi ciszjordániai helyhatósági választások nyomán. A Palesztin Hatóság fő ereje, a Fatah úgy szenvedett tulajdonképpen látványos vereséget, hogy számottevő riválisai, a Hamász, az Iszlám Dzsihád, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért, eleve bojkottálták a választást.
Helyhatósági választásokat rendeztek szombaton Ciszjordániában, amely azonban semmit sem árul el a palesztin belső erőviszonyokról.
Hetedik kongresszusára készül a palesztin Fatah mozgalom: a Nyugati-partot, Gázát és a külhoni diaszpórát képviselő, mintegy másfél ezer küldött részvételével ma kezdik meg a tanácskozást Rámalláh városában. A tervek szerint új helyettest választanak a Palesztin Hatóság élére, így a gyűlés közvetve az egész közel-keleti rendezés, az izraeli-palesztin viszony kilátásaira is rányomja majd bélyegét.
A Nobel-békedíjas Jasszer Arafat halálának 12. évfordulóján megnyitotta kapuit Ramalláhban az Arafat Múzeum. Az emlékünnepségen Mahmúd Abbász palesztin elnök felvetette, tudja ki ölte meg a legendás vezetőt. A kérdés felmerülése belső viszályt jelez.
Létrejön a hat éve várt nagy találkozó Moszkvában Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Mahmúd Abbász palesztin elnök között. Az orosz külügyminisztérium szóvivője tegnap jelentette be, hogy a két közel-keleti politikus „elvben” megállapodott abban, hogy mégiscsak tárgyalóasztalhoz ülnek az orosz fővárosban.
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is beletört a bicskája a közel-keleti közvetítésbe. Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke tegnap Varsóban jelentette be, hogy mégsem kerül sor a Moszkvába tervezett találkozójára Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel.
Újabb sikert könyvelhet el a palesztin diplomácia, amely 2016-ban újabb nagy lépésre készül.
Nem csitulnak az indulatok Izraelben, a harmadik intifáda egyre inkább kész ténynek tekinthető. A tárgyalásos rendezés lehetősége a nemzetközi diplomáciai erőfeszítések ellenére sem körvonalazódik.
Izrael és Jordánia megállapodott a jeruzsálemi szent helyek körüli feszültség enyhítését célzó intézkedésekben. Ehhez azonban kellett John Kerry amerikai külügyminiszter közvetítése és a kvartett nyomása.
Tovább fokozódott az izraeli-palesztin konfliktus, kiújult a gázai rakétázás is. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Hamász és az Iszlám Dzsihád harmadik intifádára szólította fel a palesztinokat, és Izraelben is attól tartanak, hogy valóban újabb intifádába torkollik a már több mint egy hete tartó erőszakhullám.
Benjamin Netanjahu azonnali, előfeltételek nélküli béketárgyalásokat ajánlott Mahmúd Abbásznak, a Palesztin Hatóság elnökének. „Kész vagyok Rámalláhba, vagy bárhova máshova utazni, hogy közvetlenül folytathassunk megbeszéléseket egymással” – jelentette ki a „Nők a békéért” nevű csoport tagjai előtt.
A palesztin egységkormány összeomlása után Mahmúd Abbász feltehetően nem akarja a kormányban tartani a Hamászt. Laurent Fabius francia külügyminiszter a Palesztin Hatóság elnökével folytatott találkozóját követően elmondta, Abbásztól úgy tudja, hogy a következő kormányba csak olyan személyek kerülhetnek, akik „elismerik Izraelt, elutasítják az erőszakot, s egyetértenek a közel-keleti kvartett alapelveivel” – fejtette ki.
Rámi Hamdalláh kabinetje működésképtelenségére hivatkozva nyújtotta be lemondását. Ahhoz, hogy ezúttal sikeres és hatékony legyen, szinte csodára lenne szükség, de mindenekelőtt a közel egy évtizede ellenségként szemben álló palesztin csoportok közötti megbékélésre. A kiegyezést segítheti az, hogy az Iszlám Állam már a térségbeli hagyományos szunnita radikális szervezeteket dominanciáját is veszélyezteti.
Moszkvába látogat április 13-án Mahmud Abbász palesztin elnök. A háromnapos hivatalos látogatáson a kétoldalú palesztin-orosz kapcsolatok mellett az izraeli-palesztin békefolyamat kérdése és a közel-keleti, észak-afrikai helyzet is terítékre kerül, jelentette a Kreml sajtószolgálata.
Párizsban több mint egymillió, Franciaországban 2,5 millió ember vonult fel tegnap, tiltakozásul a Charlie Hebdo szatirikus lap szerkesztőinek lemészárlása, a 17 ember halálát okozó merényletsorozat ellen. A néma tiltakozó menet élén az áldozatok hozzátartozói vonultak. Mintegy ötven állam- és kormányfő is Párizsba utazott, hogy kifejezze együttérzését és állást foglaljon a terror ellen. A felvonulók „Je suis Charlie” és „Je sui Juif” feliratokat mutattak fel. A méltóságteljes felvonulást semmiféle incidens nem zavarta meg. Tiltakoztak több más európai városban is.
A Palesztin Hatóság április elsején csatlakozhat a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC). Ban Kim Mun, a világszervezet főtitkára azt közölte, a Római Statútum, amelyet múlt héten írt alá Mahmúd Abbász, a csatlakozás után a Palesztin Hatóságra is vonatkozik majd.
Felfüggeszti az izraeli kormány a Palesztin Hatóságnak járó vám- és adóbevételek folyósítását, de Ramallah sem nézi tétlenül az újabb büntetőintézkedést. Izrael lépése válasz arra, hogy a Mahmúd Abbász palesztin elnök által vezetett Palesztin Hatóság benyújtotta csatlakozási kérelmét a Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC).
Rendkívüli ülésen vitatta meg tegnap az izraeli kabinet, milyen választ adjanak Mahmúd Abbász év végi lépésére.
Valósággal sokkolta Izraelt az a kedd reggeli merénylet, amely több év után a legsúlyosabb terrorakció volt az országban. Sokan attól tartanak, hogy az Irak és Szíria harmadát uraló Iszlám Állam (IS) szélsőséges ideológiája nemcsak a gázai, hanem a ciszjordániai palesztinok körében is mind népszerűbbé válik.